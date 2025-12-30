نقل الخدمات الذكية للبلدية إلى تطبيق «عجمان ون»

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن إيقاف العمل بتطبيق الدائرة الذكي «إم بي جي إيه» على جميع منصاته الثلاث «أبل، أندرويد، هواوي»، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتوحيد قنوات تقديم الخدمات الحكومية، ونقلها إلى تطبيق «عجمان ون» بصفته التطبيق الموحد لحكومة عجمان.

ويأتي هذا التوجه في إطار تبسيط تجربة المتعامل، وتمكينه من إنجاز جميع معاملاته الحكومية بسهولة وسلاسة عبر تطبيق موحد، يعكس نهج حكومة عجمان في التطوير المستدام والعمل المؤسسي المتكامل.

وأوضح عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الدائرة تواصل التزامها بالعمل تحت مظلة حكومية واحدة تضع المتعامل في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مستويات السعادة والرفاهية في الإمارة. وأكد النعيمي، أنه تم نقل أكثر من 40 خدمة ذكية بالكامل، بجميع مزاياها وخصائصها، من تطبيق «إم بي جي إيه» إلى تطبيق «عجمان ون»، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.

مشيراً إلى أن قرار إيقاف التطبيق سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، ومؤكداً أن هذه الخطوة تأتي مواءمة مع رؤية عجمان 2030 واستراتيجية الدائرة في تعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وفاعلية، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتوفير تجربة رقمية متقدمة وآمنة للمتعاملين.

تحول رقمي

وأكد النعيمي أن تطبيق «إم بي جي إيه»، منذ تدشينه في عام 2014، شكل ركيزة محورية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، ومثالاً وطنياً متقدماً في تبني أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الذكية.

حيث أسهم في إحداث نقلة نوعية في كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، واستقطب أكثر من 230 ألف مستخدم، ووفر خدماته بأكثر من 27 لغة، وأنجز ما يزيد على 3 ملايين معاملة رقمية وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية.

وأشار إلى أن بلدية عجمان كانت أول دائرة في الدولة وفرت ميزة الهوية الرقمية، والختم الرقمي، والتوقيع الرقمي، إلى جانب تطبيق الساعة الذكية، وهو الأول من نوعه على مستوى حكومة عجمان، ما مكن المتعاملين من الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية بسهولة وأمان، وضمان مصداقية المعاملات الرقمية وحماية البيانات الشخصية.