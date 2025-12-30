برنامج لإعادة تأهيل نزلاء «إصلاحية رأس الخيمة»

أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في رأس الخيمة، برنامجاً لإعادة تأهيل وتمكين النزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة، وفق نهج قائم على التقييم واستخدام أفضل الممارسات الدولية في مجالات التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.

وأكدت الدكتورة ناتاشا ريدج، المديرة التنفيذية لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، يجسد البرنامج التزام المؤسسة بدعم مسارات التعليم، والتدريب المهني، والصحة النفسية، مع توفير مسارات عملية تمكّن النزلاء من الاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج.

كما يقدم نهجاً مبتكراً لإعادة التأهيل، يعالج عدداً من الأسباب الجوهرية للعودة إلى الجريمة وخفض معدلاتها والرجوع إليها، ويحظى البرنامج الذي بدأ تنفيذه ويستمر على مدار 18 شهراً.

وأشارت إلى أن البرنامج يرتكز على عملية تقييم شاملة لقياس مستويات النزلاء الإماراتيين في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، إلى جانب مؤشرات نفسية واجتماعية أساسية، وبناءً على نتائج هذه التقييمات، يتم تصميم مسارات تعليمية وتأهيلية فردية تضمن حصول كل مشارك على الدعم المناسب والملائم لاحتياجاته.

وأوضح العقيد ذياب الحرش، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة في تعزيز الدور التأهيلي للمؤسسات العقابية والإصلاحية، من خلال التركيز على التعليم، وتنمية المهارات، والدعم النفسي.