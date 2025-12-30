69300 موقف لاستقبال المركبات برأس الخيمة ليلة 2026

تستعد إمارة رأس الخيمة، غداً الأربعاء، لإبهار العالم مجدداً باحتفالات استثنائية ليلة رأس السنة الجديدة 2026، والتي تتضمن أكبر عرض ألعاب نارية على الإطلاق في محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ودعت لجنة فعاليات الاحتفالات السياح وأفراد المجتمع الراغبين في حضور الحدث إلى تسجيل مركباتهم الخاصة مجاناً عبر الرابط الإلكتروني https://raknye.com، حيث يُعد التسجيل خطوة إلزامية لتحديد منطقة المواقف الخاصة بالزوار وتلقي الإرشادات المتعلقة.

وأكدت اللجنة أن التسجيل المسبق يسهم في ضمان حصول كل مركبة على مكان مخصص، في ظل محدودية المواقف المجهزة في مناطق «جبل ينس، جبل جيس، وضاية».

والتي تم تصميمها وتجهيزها بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، لاستيعاب 14.300 مركبة، فيما تم تخصيص مواقف عامة مجانية عند المخرج 122 لاستقبال 55 ألف مركبة، ليصل مجموع المواقف التي تم تخصيصها لاحتفالات رأس السنة إلى 69300 موقف، مؤكدة توفير حافلات مجانية لنقل الزوار إلى موقع المهرجان في رأس الخيمة.

ويتضمن الاحتفال عروضاً مبتكرة تجمع بين الألعاب النارية، والصور الفنية المشكلة بالطائرات المسيرة المضيئة، وتقنيات الليزر، لتحويل سماء رأس الخيمة إلى لوحة فنية تتداخل فيها الألوان والأضواء في مشاهد مذهلة لا مثيل لها.

ويبلغ طول العرض الرئيس 6 كيلومترات، من جزيرة المرجان وصولاً إلى جزيرة الحمراء، بمشاركة أكثر من 2300 طائرة مسيَّرة ومعدات حديثة لإطلاق الألعاب النارية وعرض الليزر، على أن تصل الاحتفالات إلى ذروتها عند منتصف الليل مع إطلاق أكبر قذيفة ألعاب نارية على الإطلاق.

ويقدم برنامج ليلة رأس السنة عرضين للألعاب النارية: الأول في كورنيش القواسم عند الساعة 8 مساءً لتوفير تجربة مميزة للعائلات، والثاني العرض الرئيس عند منتصف الليل والذي يستمر لمدة 15 دقيقة، ويجمع بين التقنيات الحديثة والفنون البصرية المذهلة.

وتبدأ فعاليات رأس السنة في منطقة الحمراء من الساعة 2 ظهراً، وتشمل عروضاً موسيقية حية، وعربات الطعام، وأنشطة كرنفالية للعائلات، إلى جانب عروض مجانية عند منتصف الليل، كما يتواجد عدد من المناطق المخصصة لمواقف السيارات، بما فيها مناطق للكرفانات والتخييم.