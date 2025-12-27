بلدية رأس الخيمة تطلق مبادرة «رأي المتعامل» لتطوير جودة الخدمات

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة، أمس، إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «رأي المتعامل.. من كل رأي فكرة، والمتعامل يقود التغيير»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير جودة الخدمات، وتعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المتعاملين من الإسهام الفاعل في تحسين وتطوير الخدمات البلدية، من خلال إتاحة المجال أمامهم لتقييم تجربتهم الخدمية عقب الاستفادة من أي خدمة تقدمها البلدية، حيث يتلقى المتعامل رسالة نصية تتضمن رابط استبيان مخصص لقياس مستوى الرضا وجمع الملاحظات والمقترحات.

وأكدت بلدية رأس الخيمة أن آراء المتعاملين تمثل عنصراً محورياً في تحسين الأداء المؤسسي وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تبني الحلول الذكية وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسلاسة، تلبي تطلعات المجتمع وتعزز ثقة المتعاملين.

منظومة

وأوضحت أن المبادرة تندرج ضمن منظومة التطوير الشامل التي تنفذها البلدية، والهادفة إلى رفع مؤشر سعادة المتعاملين وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات، من خلال تحليل البيانات الواردة والاستفادة من الملاحظات لتطوير تجربة المتعامل بصورة مستمرة.

وأكدت البلدية أن إطلاق هذه المبادرة يعكس التزامها بثقافة التحسين المستدام، وحرصها على الاستماع إلى صوت المتعامل بوصفه شريكاً رئيسياً في تطوير الخدمات، بما يسهم في بناء بيئة خدمية أكثر تميزاً وفاعلية، ويعزز مكانة رأس الخيمة نموذجاً رائداً في مجال الخدمات الحكومية الذكية.