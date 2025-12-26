70 دورية مرورية برأس الخيمة لتأمين احتفالات العام الجديد

كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أمس، عن خطتها الأمنية والمرورية الشاملة لتأمين فعاليات احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية 2026، بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات والدوائر والهيئات الحكومية المعنية، بما يضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة للجمهور والزوار.

وأكدت شرطة رأس الخيمة استكمال جميع الاستعدادات ووضع الخطط الأمنية والمرورية اللازمة لتأمين الاحتفالات في مختلف المناطق السياحية والحيوية على مستوى الإمارة.

حيث سيتم نشر أكثر من 70 دورية مرورية في مواقع الفعاليات وعلى الطرق الرئيسية والفرعية، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحد من الازدحامات، وضمان سلامة مستخدمي الطريق خلال فترة الاحتفالات.

ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع وزوار الإمارة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال الشرطة والدوريات المرورية المنتشرة في مواقع الاحتفالات، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية.

وترسيخ مفاهيم الأمن والأمان، والحفاظ على الأجواء الإيجابية المصاحبة للاحتفالات. وحذرت الشرطة، من السلوكيات والممارسات غير الحضارية التي قد تؤثر في سلامة الأفراد والممتلكات، مثل استخدام مواد الرش الخاصة بالاحتفالات «سبريه الحفلات»، والقيادة بتهور، وإحداث الضجيج أو الإزعاج.