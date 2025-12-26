تفعيل الأنظمة الذكية لتأمين احتفالات الفجيرة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن جاهزيتها الكاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية في مناطق إمارة الفجيرة كافة، من خلال تنفيذ خطط أمنية ومرورية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الجمهور والحفاظ على انسيابية الحركة في مواقع الفعاليات.

وأكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن الاستعدادات تشمل تعزيز الانتشار الأمني وتكثيف الدوريات وتفعيل الأنظمة الذكية، التي تتيح العمل بشكل دقيق وسريع، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية.

لافتاً إلى جاهزية فرق الاستجابة السريعة للتعامل مع أي طارئ، بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، فالهدف أن تكون هذه المناسبة فرصة للاحتفال في أجواء آمنة ومنظمة.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية، داعياً الجمهور إلى التعاون والالتزام بالتعليمات وتجنب الممارسات السلبية حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكد الكعبي إتمام استعداداتهم في منطقة الفقيت السياحية بدبا الفجيرة، التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار خلال هذه المناسبة، حيث تم تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية وتوفير فرق متخصصة لضمان الأمن والسلامة، بما يضمن تجربة آمنة وممتعة للجميع.