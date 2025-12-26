600 فرصة عمل و7 أيام للتوظيف بالفجيرة 2025

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة عن تحقيق إنجازات بارزة خلال عام 2025، حيث نظمت 7 أيام مفتوحة للتوظيف بمشاركة أكثر من 30 جهة محلية وخاصة.

وعرضت خلالها أكثر من 600 وظيفة شاغرة، في إطار جهودها لتعزيز فرص العمل لأبناء الإمارة وربطهم بسوق العمل، كما نفذت الدائرة خطة تدريبية شاملة استهدفت الموظفين والباحثين عن عمل، بما يواكب توجهات الدولة في تطوير القدرات الوطنية.

وأكدت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي، أن الدائرة ركزت خلال العام على التخطيط الاستراتيجي والأتمتة الإلكترونية وتصفير البيروقراطية، وتبني الحلول الرقمية التي أسهمت في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، دعماً للتحول الرقمي الحكومي.

وأضافت أن الشراكات الاستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والبرنامج الوطني (نافس) كان لها أثر كبير في تعيين عدد كبير من أبناء الفجيرة في القطاع الخاص على مستوى الدولة، حيث أظهر التقييم العام لعام 2025 ارتفاع رغبة الباحثين عن عمل في التوجه نحو القطاع الخاص.