محمد بن زايد : استقرار المجتمع أولوية قصوى

سموه يشكر البنوك المساهمة بإعفاء المواطنين المتعثرين من ديونهم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أبوظبي أمس، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

وتبادل سموهما مع سمو الشيوخ وضيوف المجلس التحية والأحاديث الودية، كما تناولا عدداً من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن.

وخلال استقبال سموه وفد ممثلي البنوك والمصارف التي أسهمت في مبادرة إعفاء المواطنين المتعثرين من ديونهم، والتي ينظمها صندوق معالجة الديون المتعثرة، أكد صاحب السمو رئيس الدولة، أهمية تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أنه كلما ترسخ هذا الوعي أسهم ذلك في تقوية المجتمع وتعزيز تماسكه واستقراره الذي يمثل أولوية قصوى.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لإسهامهم في المبادرة. وقال سموه «إن مبادرتكم أدخلت السرور على العديد من الأسر وأعادت إليها الاستقرار والأمل، وهذا يصب في مصلحة استقرار المجتمع الذي يمثل أولوية قصوى».

وأكد سموه أن قيام المؤسسات بدورها تجاه المجتمع يدعم رؤيتنا التنموية الشاملة التي تقوم على الشراكة بين الحكومة والمؤسسات والقطاع الخاص، ونجاح الرؤى التنموية في كل العالم يعتمد على متانة هذه الشراكة.

من جانبه، أكد الوفد حرص مؤسساتهم على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، بجانب الإسهام في دعم رؤية القيادة في تيسير شؤون المواطن وتوفير مقومات الحياة الكريمة للأسرة الإماراتية.

