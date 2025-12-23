Al Bayan
الإمارات

محمد بن زايد وملك ماليزيا يبحثان العلاقات الثنائية ومسارات التنمية في البلدين

وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم صاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر ملك ماليزيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

ورحب سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي ــ بجلالة ملك ماليزيا في بلده الثاني دولة الإمارات وتبادل معه الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين .. معربين عن تمنياتهما للبلدين دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الإماراتية الماليزية مزيداً من التطور.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف أوجه التعاون في المجالات التي تدفع مسارات التنمية في البلدين بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.