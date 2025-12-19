" التغير المناخي" تحذر من مخاطر المياه المتجمعة أثناء الأجواء الماطرة

تلفت وزارة التغير المناخي والبيئة انتباه أفراد المجتمع إلى أن الأجواء الماطرة التي تشهدها الدولة قد تؤدي إلى تجمع كميات من المياه في بعض المناطق، الأمر الذي قد يشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة، وتحذر الوزارة من السباحة أو ملامسة هذه المياه المتجمعة، نظراً لاحتمال تلوثها بالمواد الضارة أو الميكروبات التي قد تسبب أمراضاً مختلفة.

وتؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية، وضرورة توخي الحيطة والحذر، خاصة من قبل الأطفال، حفاظاً على سلامة الجميع، كما تدعو إلى التعاون المجتمعي والوعي المشترك لمواجهة التقلبات الجوية والتقليل من آثارها السلبية.

كما تدعو الوزارة المزراعين باتباع مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة، بهدف تقليل مخاطر التلف التي قد تنتج عن هطول الأمطار والتقلبات الجوية المصاحبة لها.

وتشمل هذه الإرشادات ضرورة عدم ترك الأدوات والمواد المتحركة في المزارع أو البيوت المحمية، وذلك لضمان عدم تطايرها والتسبب في أضرار للمحاصيل، كما توصي الوزارة بتشغيل المراوح داخل البيوت المحمية للمساعدة على تخفيف الضغط وتنظيم حركة الهواء، إضافة إلى التأكد من فتح وتنظيف مصارف المياه لضمان تصريفها بشكل سليم ومنع تجمعها حول المزروعات.