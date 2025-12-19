حكومة الفجيرة تطلق معرض التوظيف الافتراضي عبر الميتافيرس

كشف محمد الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، عن إطلاق تجربة رقمية تتمثل في معرض التوظيف الافتراضي عبر «الميتافيرس»، وتعكس التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز فرص العمل في الدولة، لتعكس التزام حكومة الفجيرة بتبني أحدث التقنيات لخدمة المجتمع.

وأكد الزيودي أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مفهوم معارض التوظيف التقليدية، حيث توفر بيئة افتراضية تفاعلية تحاكي الواقع بكل تفاصيله، وتتيح للباحثين عن عمل التواصل المباشر مع الجهات الحكومية والخاصة داخل عالم رقمي متكامل، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة من خلال التسجيل عبر الهوية الإماراتية الرقمية التي توفر أعلى مستويات الأمان والموثوقية، ما يعزز ثقة المستخدمين في المنصة ويضمن حماية بياناتهم الشخصية.

وأشار الى أن المعرض يُنظم من قبل الموارد البشرية بحكومة الفجيرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والبرنامج الوطني نافس، مع توفير فريق دعم فني على الرقم المجاني 600547600 لضمان تجربة ناجحة لجميع المشاركين.