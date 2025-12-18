محاكم رأس الخيمة تطلق خدمة عقد الزواج المدني عبر الاتصال المرئي

أعلنت محاكم رأس الخيمة عن تدشين خدمة «إجراء عقد الزواج المدني» في مركز وسيطك لتخليص المعاملات والترجمة، بحضور المستشار أحمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم، في خطوة تعكس التزام المحاكم بتطوير منظومة الخدمات القضائية، وتسهيل وصولها للمجتمع.

وتهدف الخدمة إلى تمكين المتعاملين من إتمام إجراءات عقد الزواج المدني بسهولة ويسر، من خلال التواصل المباشر مع القاضي المختص عبر تقنية الاتصال المرئي، دون الحاجة إلى زيارة مقر المحاكم، مع إصدار عقد الزواج موثقاً في نفس اليوم.

وتأتي هذه المبادرة لتلبية احتياجات المتعاملين في عصر الرقمنة، حيث تتيح إنجاز المعاملات بشكل سريع وآمن، بما يعكس حرص المحاكم على توفير حلول عملية ومرنة.

وتتضمن الخدمة أيضاً توفير قاعة مخصصة لإقامة مراسم الزواج، ما يوفر تجربة متكاملة للمتعاملين في مكان واحد، ويعزز من سهولة تنظيم مراسم الزواج بطريقة رسمية وراقية، مع مراعاة الخصوصية والضوابط القانونية.

وأكدت محاكم رأس الخيمة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن جهودها لتطوير منظومة الخدمات القضائية والمجتمعية، ورفع مستوى رضا المتعاملين من خلال تقليص الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل الحاجة إلى التنقل، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات، ويدعم رؤية الإمارة في بناء مجتمع متكامل يعتمد على الحلول الذكية في جميع جوانب الحياة.

وتمثل هذه الخدمة امتداداً لجهود المحاكم في رقمنة الخدمات القضائية، وتسهيل الوصول إليها لجميع شرائح المجتمع، بما يحقق الشفافية والسرعة والدقة في إنجاز المعاملات، ويسهم في تقديم تجربة متكاملة للمتعاملين، تلبي تطلعاتهم، وتوفر لهم الراحة والطمأنينة في مختلف إجراءاتهم القانونية.