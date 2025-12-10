الإمارات تعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي العربي 813

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء نجاح إطلاق القمر الاصطناعي العربي 813، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إرساء عصر جديد للعمل الفضائي العربي المشترك من خلال المجموعة العربية للتعاون الفضائي، وبناء القدرات الفضائية عبر تطوير مهارات المهندسين والعلماء العرب الشباب، إلى جانب دعم التنمية المستدامة من خلال تكنولوجيا رصد الأرض.

‏ويعد القمر الاصطناعي العربي 813، أول قمر اصطناعي عربي بتقنية التصوير الطيفي الفائق لإتاحة قدرات غير مسبوقة في دراسة النظم البيئية والمناخية ورصد التغيرات على سطح الأرض، بالاعتماد على 3 تقنيات متكاملة هي: جهاز التصوير الطيفي، الكاميرا البانكروماتية، ومستقطب الغلاف الجوي. وسيدعم إنشاء قاعدة بيانات موحدة للسياسات البيئية والتنموية العربية، مع تقليل الاعتماد على القياسات الأرضية المكلفة.

ويحمل القمر الاصطناعي اسم 813 تخليداً للسنة التي شهدت ازدهار بيت الحكمة في بغداد عام 813؛ حيث ازدهرت العلوم وتلاقت الحضارات. واليوم يعيد المشروع إحياء تلك الروح، جامعاً الطاقات العربية في إنجاز مشترك يعزز القدرة على رصد الأرض ومواجهة التغيرات البيئية، وصناعة مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، ويعتبر القمر أول مشروع فضائي عربي يُتيح الفرصة للخبراء والباحثين العرب للمشاركة الفعّالة في تطوير واستخدام التقنيات الفضائية.