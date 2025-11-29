صندوق خليفة شريك النسخة الأولى من «معرض العين للصيد والفروسية»

يبرز حضور صندوق خليفة لتطوير المشاريع راعياً رئيسياً لمعرض العين الدولي للصيد والفروسية، ويحرص الصندوق من خلال هذه المشاركة على إبراز الدور الحيوي للمشاريع المحلية في ترسيخ الهوية وتنمية الاقتصاد الوطني، كما تعكس المكانة الريادية للصندوق تعزيز بيئة ريادة الأعمال وضمان استدامتها.

والحرص على تمكين رواد الأعمال وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، إذ يشارك الصندوق في المعرض عبر دعم مجموعة من المشاريع الإماراتية في قطاعات متنوعة تشمل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والثروة الحيوانية، والأغذية والمشروبات، بما يواكب رؤية الدولة في تمكين الكفاءات الوطنية وتنمية قطاعات الأعمال.

وفي هذا الإطار قال عمر صلاح عبدالكريم، رئيس قسم خدمة المتعاملين بالإنابة في صندوق خليفة: «بعد مشاركتنا الناجحة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، نرى في نسخة العين فرصة مميزة للتواصل مع فئة جديدة من رواد الأعمال، ودعمهم في عرض منتجاتهم المبتكرة واستكشاف فرص التعاون».

وأضاف، إن من بين هذه المشاريع، يبرز تطبيق «هجن الخليج» الأول من نوعه في المنطقة حسب مؤسسه جابر الأحبابي، عضو في صندوق خليفة وأحد رواد الأعمال المتميزين في مجال الابتكار الرقمي، إذ يقدم التطبيق حلولاً متكاملة لعالم سباقات الهجن ويجمع بين الأصالة والتقنية.

وقد حصل التطبيق على علامة تجارية مسجلة في كل من الإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان، ما يعكس ريادته وانتشاره الإقليمي. حيث نجح في استقطاب نحو ستة آلاف مستخدم خلال عشرة أشهر، ويتيح عمليات بيع وشراء مجانية، مع خطة لإطلاق نسخة مدفوعة قريباً.

كما تشارك شركات أخرى مثل «كابيتال جيت للسياحة» بخبرتها التي تتجاوز عشر سنوات في تنظيم رحلات برية وبحرية وأنشطة تراثية، إضافة إلى شركة «طماطم المنهالي» التي تقدم منتجات تحمل علامة إماراتية بتصميمات عصرية مستوحاة من الأذواق المحلية.

وأعلنت شركة «إن إم سي» لصناعة الدراجات النارية، أول شركة متخصصة في تصنيع الدراجات النارية في الشرق الأوسط، عن طرح أول دراجة كهربائية إماراتية خلال المعرض.