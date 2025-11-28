«العين للصيد والفروسية».. منصة للتبادل الثقافي ونشر الاستدامة

تركز النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية في العين، على التراث والبيئة الصحراوية مع تقديم عروض حية للصقارة والفروسية، ومسابقات رياضية صحراوية.

وبرامج مخصصة لشباب منطقة العين، إضافة إلى التوعية بمعايير الاستدامة فيما يتعلق برياضات الصيد والقنص المستدام، ودعم المواهب المحلية، وتعزيز البعد التراثي لترسيخ مكانة العين كوجهة ثقافية وسياحية رائدة.

ويقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، من 26 إلى 30 نوفمبر المقبل، وتنظمه مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات.

وقال سعد الحساني، مدير معرض العين الدولي للصيد والفروسية: «إن إطلاق النسخة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية يمثل خطوة مهمة لإعادة ربط الفعاليات الكبرى بجذور التراث في مدينة لها مكانة تاريخية خاصة في قلوب الإماراتيين.

هذا الحدث لا يقتصر على كونه معرضاً، بل هو منصة لتعزيز الهوية الثقافية، وحفظ الموروث الإماراتي، والترويج للرياضات التراثية التي تعكس روح الأصالة».

وأضاف: «اعتمدنا على خبرتنا الطويلة في تنظيم كبرى الفعاليات في أبوظبي، ونقلنا أفضل الممارسات التشغيلية والتسويقية لتأسيس نسخة قوية في العين، مع تكييفها بما يناسب طابع المدينة وجمهورها».

وقال العميد حسين الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية: «نستعرض في المعرض ولأول مرة وتحديداً في منصة القيادة العامة لشرطة أبوظبي، منصة التحدي الأمني محاور رئيسية منها التوعية فيما يتعلق بالحس الأمني.

وهي قوة ودقة الملاحظة حول الظواهر الغربية التي قد تحدث في المجتمع، وذلك من خلال تنظيم مسابقات خاصة بين طلبة المدارس والجامعات، وتوعيتهم حول العديد من الظواهر التي ينبغي تجنبها».

وقالت المهندسة روضة محمد المرر، من ديوان الرئاسة: «مشاركتنا تتمثل في برنامج شؤون الصيد والمحميات الخاصة، من خلال عرض باقة من التجارب التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمشاهد الأرشيفية.

وتتميز التجربة التفاعلية المقدمة في المعرض، وهي لقصر المويجعي بأنها رمزية تاريخية عميقة واستوحينا عرضاً تكنولوجياً موسيقياً، يدمج جماليات موروث الصقارة بروعة منطقة العين الطبيعية والثقافية باستخدام الذكاء الاصطناعي».

خدمات

وحرصت هيئة أبوظبي للدفاع المدني على استعراض أبرز خدماتها من خلال مشاركتها في معرض العين للصيد والفروسية، حيث قال عبيد علي النعيمي، شرطي أول في الهيئة:

«نحرص على تنظيم العديد من البرامج والورش التعليمية التي تعنى بتوعية الأطفال بمفاهيم السلامة والمسؤولية المجتمعية، التي تعد من أهم المسائل الحيوية، التي يجب على كل فرد أن يملك الوعي الكافي بها، لتعزيز مهارات التعامل مع حوادث الحريق بالاستخدام الصحيح لطفايات الحريق، لاسيما الفئات التي تجهل استخدامها في حال حدوث حوادث الحريق إلى جانب التعريف بأنواعها،.

كما نوفر في تجربة افتراضية، الممارسة الفعلية لعملية إطفاء الحريق، دون أي خطورة». مشيراً إلى توظيف نظارة ثلاثية الأبعاد مرتبطة بطفاية حريق إلكترونية لتدريب الجمهور على استخدامات طفايات الحريق.

مشاركة

وأكد خليفة السعدي، رئيس قسم الاتصال في بلدية مدينة العين على أن مشاركة البلدية تتمثل إبراز دورها في حيازات الصقور والخيول العربية، ومشاريع مبتكرة تهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة وربط التراث بالممارسات البيئية الحديثة.

وبما يشمل تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بتسجيل الحيازات وضمان الامتثال لمعايير الصحة العامة والرفق بالحيوان، وذلك حفاظا على أحد أهم الموروثات الوطنية التي تتميز بها دولة الإمارات.