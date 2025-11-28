عبدالله بن طوق يطلق «شركات الإماراتمن أجل الخير 2031»

أعلن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس أمناء «مجرى» – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، إطلاق استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، بهدف تعزيز مساهمات القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وتوجيه جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية ضمن منظومة متكاملة لاقتصاد الأثر المستدام.

وأكد معاليه – خلال افتتاح فعاليات قمة الأثر المجتمعي 2025، التي ينظمها مجرى تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار»، أن الإمارات ليست بمنأى عن التطورات الإقليمية والعالمية، وأن الخطوط الفاصلة بين الربح والهدف تتلاشى، مشيراً إلى أن مستقبل التنافسية الاقتصادية سوف يتشكل من خلال خلق القيمة الاجتماعية.

وأشار إلى أن المسؤولية المجتمعية في الإمارات لم تعد فكرة لاحقة، والقطاع الخاص مطالب الآن ليس فقط بخلق فرص العمل، بل بترسيخ الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز الشمول، وتحفيز الابتكار، مشيراً إلى أن الإمارات تتمتع بمكانة فريدة ومرونة اقتصادية لقيادة هذا التحول.

وأكد معاليه أن استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، تعتمد على شراكة تاريخية بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع.

وأشار معاليه إلى أن «مجرى» – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية - يواصل دوره من خلال تطوير أدوات وآليات جديدة لدعم الشركات، وتشجيعها على المشاركة في برامج الاستراتيجية الوطنية، وتقديم حوافز تشجيعية تعزز الالتزام والمشاركة في برامج الأثر المستدام.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي وعضو مجلس أمناء «مجرى»، خلال مشاركتها في إحدى جلسات القمة، إن «عام المجتمع» قام بترسيخ فكر مجتمعي يؤكد أن ازدهار المجتمع ورفاهيته مسؤولية مشتركة، محولاً العمل المجتمعي والمسؤولية المجتمعية من مبادرات ومساهمات متفرقة إلى التزام هادف يرتكز إلى أولوياتنا الوطنية.

وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لمجرى في كلمتها الترحيبية، أن قمة الأثر المجتمعي 2025 تمثل منصة لبناء منظومة وطنية متكاملة لاقتصاد الأثر المستدام في الإمارات، وأن «مجرى» يعمل على تحويل النوايا إلى نتائج ملموسة في حياة الأفراد والمجتمع».