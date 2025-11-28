تشغيل نفق المطار وتطوير وتوسعة طرق داخلية في الفجيرة

كشف سالم محمد علي المكسح، مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة، عن تشغيل نفق المطار أمام الجمهور، ضمن خطة شاملة لتطوير شبكة الطرق الداخلية في الإمارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وقال المكسح: بتوجيهات القيادة، أنجزنا عدداً من مشاريع تطوير وتوسعة الطرق الداخلية بالتنسيق مع بلدية الفجيرة، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل التنقل بين المناطق الحيوية.

وأوضح أن الأعمال شملت تطوير وتوسعة طريق مريشيد والرغيلات بطول 400 متر، مع إنشاء حارتين في كل اتجاه، وتركيب أعمدة إنارة، إضافة إلى تقاطع بإشارة ضوئية، كما تم تطوير طريق خلف المطار بطول 2.5 كيلومتر، بإنشاء حارتين في كل اتجاه وجزيرة وسطية، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة للطريق.

وأضاف المكسح: «حرصنا على إنشاء طريق مخصص لمرور الشاحنات بجانب نفق المطار بطول كيلومتر واحد، بهدف تنظيم الحركة المرورية، وتعزيز السلامة العامة للسائقين». وأكد أن هذه المشاريع تأتي ضمن استراتيجية حكومة الفجيرة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، وتقديم خدمات تنقل متطورة لأفراد المجتمع، وفق أفضل المعايير العالمية، ما يرفع مستوى جودة الحياة في الإمارة.