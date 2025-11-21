13 خدمة رقمية بين بلدية الفجيرة و«الاتحاد للماء والكهرباء»

كشف المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، عن إطلاق مشروع ربط رقمي يشمل 13 خدمة مشتركة بين بلدية الفجيرة والاتحاد للماء والكهرباء، سيتم تنفيذها على مراحل عدة، تهدف إلى بناء منظومة خدمات رقمية متقدمة تعتمد على تبادل البيانات الآمن وتسهيل الإجراءات، بما يدعم الاستدامة ويعزز كفاءة العمليات الحكومية.

وأكد أن هذه الشراكة ستسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في إمارة الفجيرة، وتعزيز مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين، وصولاً إلى منظومة أكثر ذكاء وشمولية.

وأوضح أن انطلاق المشروع سيتم عبر مرحلة أولى تشمل ربطاً إلكترونياً لأربع خدمات رئيسية بين الطرفين، على أن تستكمل باقي الخدمات تدريجياً وفق خطط تطوير متتابعة، تضمن تحسين دقة البيانات وتسهيل إجراءات المتعاملين ورفع جودة العمليات المشتركة. ولفت إلى أن هذه الشراكة ستعمل على تطوير مسار رقمي موحد يشمل اعتماد المخططات الهندسية إلكترونياً.

وتبادل شهادات الإنجاز، وتحديث بيانات المتعاملين بشكل متزامن، إضافة إلى تسريع إجراءات التوصيل والاعتماد، وتعزيز موثوقية الخدمات الحكومية وخفض الاعتماد على المعاملات الورقية، وستعمل الشراكة على تقديم خدمات حكومية ذكية أكثر كفاءة وسلاسة، لتشكل نقلة نوعية تدعم الاستدامة وتلبي احتياجات المتعاملين بشكل أفضل.

وأشار الأفخم إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة عمل تكاملية بين الجهات الحكومية. وقال إن شراكتنا مع الاتحاد للماء والكهرباء تأتي في إطار جهودنا لتسريع التحول الرقمي وتحسين رحلة المتعامل عبر خدمات مترابطة وأكثر مرونة تعكس جاهزية الخدمات الحكومية.