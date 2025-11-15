«صقاري الإمارات» يوظف الذكاء الاصطناعي لترسيخ ممارسات تراثية مستدامة

يشارك نادي صقاري الإمارات في فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025»، الذي انطلق الاثنين الماضي ويختتم اليوم.

ويشارك النادي بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في النسخة الثامنة من بطولة كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025، المقامة ضمن فعاليات الأسبوع.

والتي تنظمها جامعة خليفة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة 168 فريقاً من 22 دولة وأكثر من 700 متسابق يتنافسون في 8 بطولات رئيسية، و15 فئة فرعية تعتمد على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن مشاركة نادي صقاري الإمارات مع جامعة خليفة تطبيقات مبتكرة تحاكي الصقارة من خلال استخدام الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في تجسيد لرؤية تجمع بين الحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل واستشراف آفاق المستقبل.

ويواصل النادي من خلال مبادراته ومشاركاته المحلية والدولية جهوده في تعزيز الوعي بالصقارة كونها ممارسة تراثية مستدامة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة البيئة وصون التنوع البيولوجي.

كما يسهم النادي في تطوير مشاريع علمية بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الأكاديمية والتراثية، تشمل استخدام الروبوتات، والجينوميات، وأنظمة البيانات الذكية لدعم برامج التربية والرعاية والحفاظ على الأنواع.

وتأتي مشاركة النادي في هذا الحدث العلمي العالمي في إطار تعاون بحثي وثقافي مع جامعة خليفة، يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتراث الثقافي الإماراتي، وتسليط الضوء على رياضة الصقارة بصفتها إرثاً إنسانياً مدرجاً في قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو.