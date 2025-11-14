شرطة الفجيرة تحقق 87 جائزة محلية ودولية في 13 عاماً

نجحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة في تعزيز مكانتها في الساحة الشرطية بكفاءة وجودة خدماتها، إذ حصلت على 87 جائزة محلية ودولية على مدار 13 عاماً من العمل المؤسسي المتميز.

وجاءت الإنجازات نتاجاً حقيقياً لتفاني الفريق وعزيمتهم في تحقيق الريادة ضمن بيئة عمل محفزة وداعمة، لتحقق القيادة جوائز مرموقة تركز على الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي.

وكان عام 2025 حافلاً حيث فازت القيادة العامة بجائزة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي كما حصدت قبل أيام 3 جوائز دولية مرموقة تعكس ريادة القيادة في مجالات الابتكار والإبداع والتحسين المستمر. وحصلت القيادة خلال مسيرتها على مدار سنوات على جوائز عدة أبرزها الفوز في تصنيف 6 نجوم وهو الأعلى ضمن نجوم الخدمات الحكومية، وحصولها على جوائز وزير الداخلية للتميز في دورات عدة، إلى جانب جوائز متعددة.

وحصلت على جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها التاسعة، والحصول على جائزة أفضل جهة رائدة في مجال الحكومة الذكية، والفوز بالمركز الأول في الجائزة العالمية للأداء المتميز من المنظمة العالمية لآسيا والمحيط الهادي للجودة، والحصول على جائزة القرن الذهبية لعصر الجودة العالمية في جنيف، وحصول القيادة على جائزة أفضل جهة في المجال المروري وغيرها العديد من جوائز التميز.

وأكد اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة لـ«البيان» أن القيادة تحرص على ترسيخ نهجها في دعم وتمكين الكوادر الوطنية من كلا الجنسين، في إطار رؤية استراتيجية تواكب تطلعات الدولة في الريادة والتميز المؤسسي، بحرصها على توفير بيئة عمل محفزة تتيح فرصاً متكافئة للابتكار والتطور المهني، من خلال مبادرات تحفيزية.

وجوائز تشجيعية تعزز روح المنافسة الإيجابية. وتجلى هذا الدعم في تحقيق إنجازات فردية حققها منتسبو القيادة من الجنسين، حيث حصد عدد من الضباط والضابطات جوائز مرموقة في مجالات القيادة، والابتكار، والتميز الوظيفي.