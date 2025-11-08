قلعة الفجيرة تشهد مبادرة «يداً بيد نكوّن علمنا» لتشكيل علم الدولة

أطلقت بلدية الفجيرة مبادرة تحت عنوان «يداً بيد نكوّن علمنا» من خلال تنظيم فعالية في قلعة الفجيرة لتشكيل علم الإمارات، وذلك في خطوة تعكس روح الوحدة والتعاون بين جميع فئات المجتمع. ودعت البلدية الجمهور إلى المشاركة في هذا العمل الإبداعي.





وتتضمن المبادرة تشكيل حجارة ملونة بألوان العلم الأربعة: الأحمر، الأخضر، الأبيض، والأسود، ويتم العمل على هذه الأشكال بالتعاون بين الطاقم البلدي والمتطوعين، ما يعزز من قيمة العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية، ليجسدوا معاً قيمة الانتماء والولاء للوطن.

وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة: الدعوة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع للحضور والمشاركة في هذا الحدث في موقع قلعة الفجيرة كونها مَعلماً سياحياً وتاريخياً مهماً، يعد رمزاً للأصالة والتاريخ العريق للبلاد، حيث تتميز القلعة بموقعها الاستراتيجي الذي يعكس جمال الطبيعة والفن الأثري القديم.

وأكد الأفخم أن مبادرة «يداً بيد نكوّن علمنا» ليست مجرد عمل فني، بل هي دعوة تحقق التلاحم المجتمعي وتعزز الروابط الاجتماعية لتشكل هوية فنية تعكس حب الوطن في قلوب الجميع.

حيث تسهم في خلق جو من الإيجابية والانتماء لدى الجميع بتضافر الجهود من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، لتعكس روح الفخر والانتماء المشترك.

ولفت إلى أن المبادرة تتزامن مع عام المجتمع 2025 وتجسد رؤية القيادة في تعزيز التلاحم المجتمعي والتعاون، وتعكس التزام بلدية الفجيرة بتفعيل هذه القيم المجتمعية من أجل مجتمع مزدهر يعمل بروح التعاون الإيجابي.

تأتي هذه المبادرة خطوة لتعزيز الروابط الاجتماعية بين السكان، من خلال تفاعلهم المباشر في الأنشطة الوطنية، ليتشارك الجميع بروح الفريق الواحد، وسط أجواء من البهجة والفرح بين المشاركين.