سلطان الجابر: 190 مليار درهم مساهمات قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي

كشف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعية والتكنولوجيا المتقدمة، بما ساهم في ان تكون في ريادة المشهد الصناعي العالمي، موضحاً بان القيمة الفعلية لمساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وصل بنهاية العام الماضي 2024 إلى 190 مليار درهم، من المستهدف الوصول به في عام 2031 إلى 300 مليار درهم.

وبلغت قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 نحو 197 مليار درهم، بنسبة زيادة 68% بالمقارنة مع عام 2020، ووصل إلى جمالي قيمة الصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية إلى 62 مليار درهم من المتوقع أن تصل إلى 90 مليار درهم بحلول العام 2031.

وارتفعت قيمة الإنفاق في "برنامج المحتوى الوطني" من 32 مليار درهم في عام 2020 إلى 110 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 244%. وبلغت قيمة الاستثمارات المعلنة منذ انطلاق منصة "اصنع في الإمارات" 31 مليار درهم.

وأوضح الدكتور سلطان الجابر، أن إجمالي عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة "برنامج المحتوى الوطني" 22 ألف إماراتي بنسبة زيادة بلغت 266% بالمقارنة مع عام 2020 الذي شهد وجود 6 آلاف مواطن.

3 محاور

وقال، أن توجهات الوزارة المستقبلية، ترتكز على 3 محاور رئيسية، هي المحتوى الوطني، عبر زيادة الإنفاق الوطني وإحلال الواردات وتوفير فرص العمل والتدرب والتأهيل، بينما يركز المحور الثاني والمتعلق "بالتكنولوجيا المتقدمة، على تسريع التحول التكنولوجي، وتبني أدوات الذكاء الاصطناعي، دعم قطاعات المستقبل، تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية.

ويستهدف المحور الثالث والمتعلق "بالتنافسية والاستدامة" تعزيز نمو الصناعات الوطنية من خلال مبادرة اصنع في الإمارات، وتعزيز صادرات المنتجات الوطنية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكة الصناعية التكاملية، وتحقيق الريادة في مجال المواصفات والمقاييس