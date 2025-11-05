الإمارات تتصدر 16 مؤشراً عالمياً خلال 2025

كشف تقرير "أرقام الامارات الموحدة" الذي أعلن عنه على خلال "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025"، عن تصدر دولة الإمارات 16 مؤشراً عالمياً خلال العام الجاري، بما يرسخ مكانتها الدولية.

وبحسب التقرير فقد جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر "الالتحاق بالتعليم العالي" في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمية 2025 الصادرة عن المنتدى الاقتصاد العالمي، جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر "المرأة في البرلمان" في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2025. كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر "الإلمام بالقراءة والكتابة" (15-24 عاماً لكلا الجنسين)، ضمن تقرير أهداف التنمية المستدامة 2025.

ووفقاً للتقرير نالت الدولة صدارة دول العالم في مؤشر "سياسات وثقافة ريادة الاعمال" الصادر عن مؤشر الابتكار العالمي 2025، والأولى عالمياً في مؤشر "اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة"، ضمن مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، والأولى عالمياً في مؤشر "الوصول إلى الكهرباء" في تقرير مؤشر الإزهار 2025.

كما تصدرت الإمارات 8 مؤشرات رئيسية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، شملت مؤشر "توافر الخبرات العالمية" و"نمور القوى العاملة" و"قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل"، و"مستخدمي الإنترنت" و"النسبة المئوية للتوظيف" و"النسبة المئوية للتوظيف" و"النسبة المئوية للقوى العاملة" و"قلة النزاعات العمالية" و"عدد ساعات العمل" و"التحول الرقمي في الشركات".