الشارقة تطلق برنامج سفراء "بابا سلطان للغذاء السليم"

أطلقت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، برنامج "سفراء بابا سلطان للغذاء السليم"، مستهدفةً تعزيز الوعي بأهمية الغذاء الصحي في أوساط المجتمع وطلاب المدارس، ويأتي هذا البرنامج ليجسد جهود الدائرة المستمرة في ترسيخ سلوكيات غذائية إيجابية انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، بهدف تشجيع الممارسات السليمة عبر التوعية بالنظام الغذائي الصحي ودعم الخيارات الآمنة والعضوية، مما يسهم في خلق بيئة تدعم توفير خيارات غذائية صحية وآمنة. وشهد حفل إطلاق البرنامج حضور سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالإضافة إلى نخبة من مديري الإدارات من الجهتين، مما يعكس الشراكة والتكامل بين الجهات المعنية لدعم الصحة الغذائية في الإمارة.

وأكد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، أن برنامج بابا سلطان للغذاء السليم يُعد جزءاً من استراتيجية الشارقة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام، الذي يأتي ضمن توجيهات و أولويات صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يضع صحة الإنسان كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، وأشار الدكتور إلى أن البرنامج يسعى إلى توعية الطلاب في مدارس الإمارة بأهمية الغذاء الصحي من خلال مبادرة “بابا سلطان”، التي تتيح للطلاب دوراً فاعلاً كسفراء للتغذية السليمة، موضحاً أن هذه الخطوة تُسهم في بناء جيل واعٍ قادر على تحقيق مستقبل صحي وبيئة مجتمعية قوية،

وأضاف أن البرنامج يشمل توفير خيارات غذائية صحية متنوعة، مثل المنتجات العضوية، التي أصبحت المدارس تطلبها بشكل متزايد، مما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها، كما أوضح أن عمليات توزيع الأغذية على المدارس تتم وفق خطة دقيقة تهدف إلى ضمان أعلى معايير الجودة، حيث تخضع كافة المنتجات الغذائية لرقابة صارمة لضمان سلامتها وجودتها، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي تحت إشراف مباشر من صاحب السمو حاكم الشارقة، بهدف تحقيق بيئة غذائية آمنة ومستدامة تعزز صحة الأجيال المقبلة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن برنامج «سفراء بابا سلطان للغذاء السليم» يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز الوعي الصحي لدى الطلبة مؤكدةً أن الهدف من البرنامج هو تزويد الطلاب بأنماط صحية سليمة، لتمكينهم من اتخاذ قرارات غذائية واعية وصحية، ومشددةً على التزام هيئة الشارقة للتعليم الخاص برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، التي تجعل صحة ورفاهية أبنائنا في طليعة الأولويات. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى بناء بيئة مدرسية تعزز مفهوم الحياة الصحية المستدامة. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل 21 سفيراً من الطلبة، وتضم مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الطلاب حول العادات الصحية وأهمية التغذية السليمة، كما تتيح لهم فرصة التعرف على أنظمة غذائية مستدامة وصحية، مما يسهم في تكوين جيل صحي مستقبلي ويعزز فهمهم لأهمية الإسهام الإيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.