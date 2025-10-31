مؤسسات رائدة ترسم مستقبل الابتكار الصحي في منتدى الشارقة

حرصت المؤسسات والجهات الصحية خلال اليوم الثاني من السلسلة العالمية لمنتدى الشارقة «محطة المستقبل: الرعاية الصحية»، وتحديداً في مقر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، على عرض أحدث المبادرات والمشاريع والبرامج الصحية الابتكارية التي من شأنها أن ترسم مستقبل الابتكار الصحي في الشارقة من خلال العمل المشترك لابتكار منظوماتٍ ذكية تُعيد تعريف الرعاية الصحية في المنطقة والعالم.

وقالت الدكتورة أمينة الجسمي، استشاري أشعة، ومدير إدارة الأشعة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «أطلقت المؤسسة مشروع الكشف الذكي المبكر عن سرطان الثدي.

وهو مشروع ابتكاري يهدف إلى تعزيز الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى فئة السيدات من سن 30 عاماً فما فوق. ويعتمد المشروع على جهاز ذكي محمول يستخدم تقنية التصوير المرن، وهي تقنية متطورة تقيس مرونة أنسجة الثدي.

وتكشف أي تغيرات غير طبيعية بشكل دقيق وسريع، ومن أبرز مميزات الجهاز، أنه غير جراحي وآمن تماماً، ويساعد الأطباء على اكتشاف الحالات مبكراً، وتحويلها بسرعة لإجراء الفحوصات الإضافية مثل الماموغرام، أو التصوير بالرنين المغناطيسي».

وأوضحت عذاري الزعابي، فني أشعة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أنه المشروع يعتمد على جهاز محمول يستخدم تقنية الإلستوجرافي، والتي تقوم على قياس مرونة أنسجة الثدي، واكتشاف أي تغيرات طبيعية فيها. ويسهم الجهاز أيضا في دعم برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وكشفت خديجة عادل الخوري، أخصائية علم نفس في مستشفى الأمل عن عرض مشروع الذكريات الاصطناعية في الإمارات، وقالت: «تفصيلاً هو مشروع مطبق في المستشفى يعنى بإثارة الذكريات ذات المعنى لدى كبار السن من خلال الذكريات التقليدية لتحفيزهم على التحدث عن قصص الحياة باستخدام محفزات تقليدية مثل الأغاني والصور والأشياء، وعرض صور الذكاء الاصطناعي».

وعن مشاركة مؤسسة القلب الكبير في المنتدى، أوضحت جواهر الحمادي، أخصائي تسويق، أن المؤسسة تقدم نموذجاً استثنائياً للعمل الإنساني، فمنذ تأسيسها أثّرت المؤسسة في حياة أكثر من 6 ملايين شخص من خلال أكثر من 230 مشروعاً إنسانياً وتنموياً في 37 دولة.

وتكمن رسالة المؤسسة في مناصرة وحماية حقوق الأطفال والأسر المستضعفة وتحسين حياتهم حول العالم، مع التركيز على الوطن العربي، عبر تقديم الدعم والجهود الإنسانية والتنموية.