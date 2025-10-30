ابتكارات إماراتية في الرعاية الصحية تتصدر منتدى «الشارقة محطة المستقبل»

شاركت نخبة من المؤسسات والجهات الطبية في منتدى «الشارقة محطة المستقبل – الرعاية الصحية»، الحدث الرائد المخصص للابتكار في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية وأنظمة الصحة المستدامة، الذي يستضيفه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على مدار يومين.

وخلال المنتدى، استعرضت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مشاريع مبتكرة في تشخيص وعلاج أمراض القلب التخصصية، وجاء في مقدمتها مركز القلب الافتراضي.

وهو نموذج متطور للرعاية القلبية المتصلة على مدار الساعة، يتيح مراقبة أجهزة «الهولتر» ومنظمات ضربات القلب عن بُعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد استفاد من البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 2800 مريض، بينها 122 حالة تم فيها تفعيل نظام الإنذار والتدخل الفوري بنجاح.

كما عرضت المؤسسة تقنية منظم ضربات القلب اللاسلكي (Micra VR)، التي تعمل على تنظيم ضربات القلب دون الحاجة إلى أسلاك، وبعمر بطارية يصل إلى 17 عاماً.

وساهم مستشفى القاسمي التابع للمؤسسة في نقل هذه التقنية إلى عدد من الدول الأوروبية، من بينها سويسرا، بعد أن استفاد منها 450 مريضاً.

وتصدر المستشفى الريادة الإقليمية في استخدام الدعامات الحيوية القابلة للامتصاص من نوع Esprit وPhantom وVerySolve، ليصبح أول جهة في الشرق الأوسط تعتمد هذه التقنيات المتقدمة. وابتكر فريق المستشفى طريقة جديدة لتركيب دعامة Esprit في الشرايين الطرفية باستخدام تقنية التصوير الداخلي للأوعية (OCT)، وهي الأولى من نوعها عالمياً.

كما شاركت المؤسسة في مشاريع نوعية أخرى، من أبرزها مشروع bexa للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع دقة التشخيص وتسريع رحلة الفحص.

ومشروع الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية عبر كاميرا صغيرة غير جراحية تلتقط صوراً عالية الدقة لشبكية العين، ثم تحلل فورياً بخوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على تحديد العلامات المبكرة لأمراض مثل اعتلال الشبكية السكري والجلوكوما والتنكس البقعي.

وعرض معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية بجامعة الشارقة مجموعة من الأبحاث والابتكارات في الطب الحيوي والذكاء الاصطناعي والتقنيات العلاجية المتقدمة. وقال الأستاذ الدكتور رفعت حمودي، مدير المعهد:

إن المشاركة تشمل مشاريع لتطوير أدوات تشخيص غير جراحية لأمراض مثل الربو والاكتئاب والسرطان، إلى جانب مبادرات مركز التميز للصحة العامة الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة.

من جانبه، كشف الدكتور عارف النوراني، المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي واستشاري أمراض القلب، عن استعداد المستشفى لإطلاق جهاز للكشف المبكر عن الأمراض عبر بصمة العين، وهو نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي يلتقط صورة دقيقة لشبكية العين خلال دقيقتين فقط، ويقوم بتحليلها فورياً للكشف عن العلامات المبكرة للأمراض المزمنة.