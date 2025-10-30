«الإمارات تبرمج» تطلق 5 مبادرات وطنية

شهدت فعاليات يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج 2025»، الذي تحتفي به الدولة في 29 أكتوبر من كل عام، بالتزامن مع ذكرى تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول حكومة إلكترونية في المنطقة عام 2001، الإعلان عن 5 مبادرات وطنية كبرى لتحفيز مختلف فئات المجتمع على تعلم أسس البرمجة.

وتكريم طلاب المدارس الفائزين في هاكاثون الإمارات تبرمج، الذي شهد مشاركة واسعة غير مسبوقة من 2500 طالب وطالبة في مختلف مدارس الدولة.

ونظمت فعاليات الإمارات تبرمج للعام الخامس، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وخالد الشحي، من وزارة التربية والتعليم، وأنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي في «شركة غوغل الشرق الأوسط»، وعمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات، وعدد من المسؤولين في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وقيادات القطاع الخاص، والفرق الطلابية المشاركة في الهاكاثون من مدارس الدولة، ومشاركة العديد من الفعاليات في دولة الإمارات، وأكثر من 270 جهة حكومية وخاصة وأكاديمية.

دور ريادي

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ دورها في تعزيز المشهد الرقمي، انطلاقاً من إدراكها أن البرمجة هي الأداة التي تُبنى بها الاقتصادات الجديدة وتُصاغ بها حلول تحديات المستقبل ويطور من خلالها الذكاء الاصطناعي.

فمنذ إطلاق رؤية الـ100 ألف مبرمج في عام 2020، تجاوزنا 450 ألفاً هذا العام، ومنذ إطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى إطلاقنا نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة عالمياً، تم ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتأكيد قدرتها على تحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس.

وأكد معاليه أن تنظيم «هاكاثون الإمارات تبرمج» يجسد التزام الدولة بتوفير منصات مبتكرة تسهم في اكتشاف المواهب الوطنية في مجالات التقنية، وتعزز قدراتهم على ابتكار حلول رقمية تدعم مسيرة التنمية، مشدداً على أن هذه المبادرة تعكس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، واستمرار الجهود الوطنية لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للبرمجة والتكنولوجيا المتقدمة.

مسكوكة تذكارية

وأعلن معاليه عن عدد من المبادرات الكبرى التي أطلقت بالتزامن مع يوم الإمارات تبرمج، والتي تشمل إطلاق أول مبادرة من نوعها في الدولة لتصميم مسكوكة تذكارية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحدٍ تنافسي لكافة أفراد المجتمع، للاحتفاء بمسيرة دولة الإمارات التي تجمع بين الطموح والرؤية لتوظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمعات.

كما أعلن إطلاق مبادرة «الذكاء الاصطناعي لمجتمع دولة الإمارات» بالتعاون مع شركة «غوغل»، لبناء قدرات أفراد المجتمع في دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتزويدهم بالمهارات التكنولوجية، من خلال برامج تدريبية شاملة على أساسيات الذكاء الاصطناعي للأفراد في مختلف الفئات العمرية والتخصصات المهنية يتم تنظيمها خلال عام 2026.

وأعلن معاليه إطلاق «دليل الريادة في الذكاء الاصطناعي»، باللغة العربية بالتعاون مع شركة «أوبن إيه آي» العالمية في مبادرة استراتيجية بالتزامن مع يوم الإمارات تبرمج تهدف إلى تزويد القادة بأحدث المعارف والخبرات في مجال قيادة التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة فعالة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في عمل القطاعات الحيوية.

مليون موهبة

وشهد الحدث إطلاق «مسار المعلمين» بالشراكة مع شركة «مايكروسوفت»، ضمن مبادرة مليون موهبة في الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، لتأهيل مليون شخص بمهارات الذكاء الاصطناعي في الإمارات بحلول عام 2027، في مسار جديد يستهدف تمكين الكوادر التعليمية بمفاهيم مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم جهود القطاع التعليمي وتطوير مخرجاته.

شراكة

كما شهد الحفل الإعلان عن شراكة مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وعدد من كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، في إطلاق مبادرة لتأهيل أكثر من 5000 من موظفي الهيئة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وفرص استخدام تقنيات المستقبل في منظومة العمل.

فعاليات

وشهدت فعاليات يوم الإمارات للبرمجة «الإمارات تبرمج 2025» تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة في أنحاء دولة الإمارات كافة، بهدف نشر مفاهيم البرمجة وتسليط الضوء على أصحاب المواهب والخبرات الرقمية والاحتفاء بإنجازاتهم وإنجازات الدولة في مختلف مجالات البرمجة، ومساهماتهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي بتشجيع المجتمع على تبني البرمجة وتوعيتهم بأهميتها.

تحديات

وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، نظم البرنامج الوطني للمبرمجين هاكاثون يوم الإمارات تبرمج في دورته الرابعة بمشاركة أكثر من 2500 طالب وطالبة من كل إمارات الدولة، في تحديات ركزت على حماية اللغة العربية والثقافة والتراث الرقمي والصحة وجودة الحياة.

وفاز بالمركز الأول للدورة الرابعة لهاكاثون الإمارات تبرمج، في مدارس الحلقة الأولى في إمارة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، كل من مدرسة الطويلة عن مشروع «تحدي الحروف» ومدرسة شما بنت محمد عن مشروع «أبطال شما».

وفاز في مدارس الحلقة الثانية كل من مدرسة الأصالة عن مشروع «سلامة تحكي قصة الاتحاد» ومدرسة القوع عن مشروع «التراث الإماراتي التفاعلي» ومدرسة الصديق عن مشروع «كن دليلي الذكي».

أما على مستوى مدارس الحلقة الثالثة، ففاز كل من مدرسة مدينة زايد عن مشروع «ريتش آوت أسيستانت» ومدرسة مريم بنت سلطان عن مشروع «نبضي يتكلم» ومدرسة قطر الندى عن مشروع «إيميج ريكوغنتيشن».

وفاز بالمركز الأول على مستوى مدارس الحلقة الأولى في الشارقة الذي ضم إمارات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة مدرسة أحمد بن ماجد عن مشروع «رواد الضاد» ومدرسة أذن عن مشروع تحدي اللغة العربية الذكي باستخدام تعلم الآلة.

وفاز على مستوى الحلقة الثانية مدرسة الزوراء عن مشروع «برزة» ومدرسة ابن الهيثم عن مشروع «تحدي لغتي»، وفازت على مستوى الحلقة الثالثة في هاكاثون الشارقة مدرسة ابن حزم عن مشروع «بحر اللغة العربية» والمعهد العلمي عن مشروع «منصة كلمة».

وضمت الفرق الفائزة في هاكاثون الفجيرة في حلقتها الأولى مدرسة جويرية بنت الحارث عن مشروع «رؤية تكنولوجيا العالم» وفي الحلقة الثانية فاز مجمع زايد التعليمي دبا الفجيرة عن مشروع «كرسي العون الذكي» وفازت مدرسة الشفاء عن مشروع «سمارت باث آند قايد سيستم» على مستوى الحلقة الثالثة.

آفاق واسعة

وشهدت الفعالية مشاركة الدكتور عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وكِرِم ألبر المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة نول، في جلسة نقاشية تناقش كيف يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً غير محدودة للتواصل والابتكار.

وشهدت تحدي «الشخصيات غير قابلة للعب» التي زودت المشاركين بتجربة افتراضية بمتاهة تفاعلية فاز فيها سيد رضا، ونظمت بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل وقدمها فيصل كاظم، مدير استشراف المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل وكاتيا سيربينا، رئيسة قسم الشرق الأوسط في شركة «يونيتي».

وشهد الحفل استعراضاً لابتكارات متميزة في مجالات البرمجة والرقمنة حيث استعرضت «بريني آند برايت» برنامج روبوتات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في تجربة تفاعلية مميزة حول التحوّل الجذري الذي تسبب به الذكاء الاصطناعي في عالم الروبوتات.

