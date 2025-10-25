بلدية الفجيرة تتألق في أكتوبر بجوائز محلية وعالمية

حققت بلدية الفجيرة في شهر أكتوبر الجاري، إنجازات مهمة، أثمرت عن فوزها بعدد من الجوائز المحلية والعالمية المرموقة، حيث تم تكريم بلدية الفجيرة بـ 13 جائزة ووساماً، بفضل مشاريعها المبتكرة، والمبادرات المجتمعية التي تسعى لتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وتصدرت بلدية الفجيرة قائمة الفائزين في جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز، لتحرز 11 جائزة ووسام تميز.

وحققت البلدية إنجازاً عالمياً جديداً، يضاف إلى مسيرتها الحافلة بالتميز والتنمية المستدامة، بتحقيق أهداف الإمارة في التحول نحو المدن الخضراء والمستدامة.

وذلك بفوزها بجائزة ستيفي الفضية العالمية عن مشروعها المبتكر، وهو «مشروع إنارة طرق الفجيرة»، وذلك ضمن فئة «منظمة العام للجهات غير الربحية أو الحكومية»، في الجوائز الدولية للأعمال لعام 2025.

كما تم تكريم بلدية الفجيرة من الجهات الفائزة في برنامج المتسوق السري لحكومة الفجيرة في الدورة السابعة.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أن هذا الإنجاز يُبرز التزام بلدية الفجيرة بتطوير الأداء الحكومي، ويعكس الروح الجماعية لفريق العمل.