129 خدمة تتضمّنها منصة «نبني» في الشارقة موزعة على 5 باقات

أكدت المهندسة روضة الملا، من دائرة شؤون البلديات في إمارة الشارقة، أن منصة «نبني» التي أطلقتها الدائرة هي الأحدث بالتعاون مع دائرة الشارقة الرقمية.

وأشارت الملا إلى أن منصة «نبني» هي عبارة عن المنصة الموحدة لرحلة البناء في إمارة الشارقة، وتعد المنصة أيضاً منظومة رقمية شاملة تضم جميع خدمات الهندسة والبناء التابعة لبلديات الإمارة، بالتعاون مع 35 جهة محلية واتحادية.

حيث تحتوي على 129 خدمة موزعة على 5 باقات رئيسية، تتمثل في باقة تصنيف الاستشاريين والمقاولين، وباقة خدمات ترخيص البناء، وباقة خدمات رقابة المباني، وباقة خدمات الصيانة والهدم، وباقة خدمات التصاريح الهندسية وتفتيش المباني.

وأضافت الملا: «يجتهد طاقم عمل المنصة في تحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل في تسهيل الإجراءات وتسريع رحلة البناء بما يخدم فئة الاستشاريين، والمالك والمقاول، من خلال الحرص على اختصار الوقت والجهد، وتبسيط مراحل الإنجاز عبر واجهة رقمية موحدة ومتكاملة، وليس هذا فحسب، إذ تهدف المنصة لربط البلديات وتبسيط خدمات البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة والشفافية».

تعمل منصة «نبني» على أتمتة إجراءات تصاريح البناء وصولاً إلى شهادة الإنجاز، باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في زيادة كفاءة وجودة الإنجاز، إضافة إلى توفير الجهد والوقت على المتعاملين وأصحاب المشاريع باختلافها، وحرص طاقم عمل المنصة في الوقت ذاته على تحقيق رؤية وتطلعات الدائرة.