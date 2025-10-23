«زايد لأصحاب الهمم» تطلق مشروعاً للتأهيل والدمج

تواصل هيئة زايد لأصحاب الهمم جهودها في تمكين منتسبيها عبر البرنامج المهني المعتمد الذي يمنح المشاركين شهادة المستوى الثاني في المهارات العامة للاستعداد للعمل، بالتعاون مع المركز الوطني للمؤهلات ووزارتي التعليم العالي والأسرة.

وأشارت الهيئة إلى إطلاقها المرحلة التطبيقية الأولى من البرنامج تحت عنوان «برنامج التوظيف وإطار الفرص الوظيفية لأصحاب الهمم» بمشاركة 83 متدرباً ومتدربة من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة واضطراب طيف التوحد، بالتعاون مع ست جهات رئيسية تمثل ثمانية قطاعات، من بينها:

مركز جامع الشيخ زايد الكبير، شركة ستراتا، مجموعة الدار، متحف اللوفر أبوظبي، مكتبة، وشركة سلال، إلى جانب شركاء مجتمعيين وفروا بيئات عمل دامجة تتيح للمتدربين تطبيق مهاراتهم واكتساب الخبرة الميدانية.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يمتد لمدة ستة أشهر، ويتضمن 615 ساعة تدريبية موزعة على 20 وحدة تعليمية تغطي مجالات متنوعة تشمل الضيافة، الحرف اليدوية، الطباعة، التصميم والخياطة، النجارة، الطهي، والزراعة، ويمنح خريجيه شهادة وطنية معترفاً بها تؤهلهم للعمل في مجالات مهنية مختلفة أو إطلاق مشاريعهم الخاصة.

وأكد عبدالله الحميدان، المدير العام للهيئة، أن انطلاق المرحلة الميدانية من البرنامج يمثل تحولاً نوعياً من التعلم داخل الصف إلى التطبيق في بيئات العمل الواقعية، موضحاً أن «التمكين الحقيقي يبدأ عندما نمنح أبناءنا الفرصة لإثبات قدراتهم في الميدان».