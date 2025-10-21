أبوظبي تحتضن أول ندوة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية في الشرق الأوسط

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، افتتح معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، أعمال الندوة العلمية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية «السيزم 2025»، التي انطلقت أمس في العاصمة أبوظبي، وتستمر على مدى ثلاثة أيام حتى 22 الجاري.

وتُعقد الندوة بتنظيم من وزارة الدفاع، تحت شعار «الجاهزية البدنية والمرونة في القوات المسلحة: التحديات واستشراف المستقبل»، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وذلك بحضور أكثر من 130 مشاركاً، بينهم نخبة من كبار المسؤولين العسكريين والخبراء والأكاديميين والباحثين من 35 دولة، إلى جانب 43 متحدثاً، حيث تُشكّل الندوة منصة استراتيجية لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الجاهزية البدنية وتحسين اللياقة والأداء وعلوم الرياضة العسكرية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ومشاركة، خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، واللواء الركن عبيد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لندوة «السيزم 2025»، والعقيد نيلتون جوميز فيلهو، رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم).

واللواء راشد الدوسري، نائب رئيس المجلس عن قارة آسيا، والعميد الركن أيوب الفلاسي، رئيس وفد الدولة في المجلس، والعقيد البحري روبرتو ريكّيا، الأمين العام للمجلس الدولي للرياضة العسكرية.

التزام

وأكد اللواء الركن عبيد علي المنصوري في كلمته الافتتاحية لأعمال الندوة، التزام دولة الإمارات بتوظيف الرياضة كجسر للتفاهم والسلام، وبما ينسجم مع رسالة المجلس الدولي للرياضة العسكرية التي تحمل مفهوم الصداقة عبر الرياضة، مشيراً إلى أن الجاهزية البدنية والمرونة ليست مجرد متطلبات تدريبية، بل هي أساس الثبات والقدرة على التكيّف في بيئات العمل العسكرية المتغيرة والمعقدة.

إشادة

وشهدت الجلسة الافتتاحية إشادة بدور الإمارات الريادي في دعم الجهود العالمية لدمج البحث العلمي والابتكار في الحوار والتعاون الدفاعي، كما تناول كبار المسؤولين العسكريين والأكاديميين والخبراء الدوليين أهمية الاستثمار في الجاهزية البدنية كعامل رئيس في تعزيز القدرات العملياتية والمرونة لدى القوات المسلحة.

واستهلت فعاليات اليوم الأول بكلمتين رئيستين تم خلالهما التأكيد على الدور المحوري للمجلس الدولي للرياضة العسكرية كفاعل عالمي في الدبلوماسية الدفاعية وتعزيز السلام عبر التعاون في مجالات الرياضة العسكرية، فضلاً عن إرث دورات الألعاب العسكرية العالمية، ودور المجلس في ترسيخ قيم الصداقة والوحدة والتفاهم بين جيوش العالم.

كما تم عقد عدد من المحاضرات والجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة، حيث قدّم الدكتور أمجد جرّار، أستاذ مشارك في علوم التغذية بجامعة الإمارات، بمشاركة كل من الباحثتين في قسم التغذية بالجامعة فايزة الشامسي ومريم المعمري، والدكتورة عوشة المهيري، دراسة حول توظيف التعلّم الرقمي في رفع الوعي الغذائي بين طلبة الجامعة.

وقدمت الجلسة الختامية لليوم الأول، دراسة تحليلية تربط بين مؤشرات تكوين الجسم والنجاح في تدريبات العمليات الخاصة، فيما عرض عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن محمد، باحث في وزارة الدفاع الإماراتية، دراسة تناولت تأثير توقف التدريب في الجاهزية واللياقة البدنية لدى العسكريين.