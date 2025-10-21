بمشاركة محلية ودولية واسعة.. انطلاق الأسبوع العالمي للغذاء اليوم

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق اليوم فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء وتستمر لغاية 23 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة محلية ودولية واسعة تضم نخبة من صناع القرار والخبراء وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع.

وتشهد النسخة الحالية من الأسبوع العالمي للغذاء معدلات نمو قياسية في كل مؤشرات الأداء، إذ ارتفعت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15% لتصل إلى 33542 متراً مربعاً مقارنة مع الدورة السابقة.

كما زاد عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية بنسبة 9% لتصل 2070 شركة عارضة وعلامة تجارية مقارنة مع الدورة الماضية.

كما ارتفع عدد الدول المشاركة ليصل إلى 75 دولة بنسبة نمو 11% مقارنة مع 67 دولة في الدورة الماضية مع استقطاب 18 دولة تشارك للمرة الأولى، فيما تمثل الشركات الوطنية ما نسبته 51%؛ والتي تبلغ 1055 شركة وعلامة تجارية من مجمل عدد العارضين والعلامات التجارية، في الوقت الذي تشهد فيه الفعالية مشاركة 543 شركة وعلامة تجارية جديدة.