الشارقة ترسم مستقبل العسل العضوي بتقنيات مبتكرة وممارسات مستدامة

تواصل إمارة الشارقة ريادتها في الابتكار الزراعي من خلال مشروع رائد تقوده دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، يهدف إلى إنتاج عسل عضوي عالي الجودة باستخدام أساليب وتقنيات دقيقة ومستدامة. ويأتي هذا التوجه ليؤكد التزام الإمارة بتحقيق الأمن الغذائي العضوي وتعزيز مكانتها مركزاً لإنتاج العسل النقي في الدولة.

ويعد المشروع خطوة محورية نحو مستقبل مستدام لتربية النحل، حيث يعتمد على أدوات ذكية مثل حساسات نشاط الخلية، وميزان الخلية الذكي الذي يرصد إنتاج العسل يومياً، إلى جانب تقنيات تتبع الخلايا بالأقمار الاصطناعية للحد من فقدها.

عبدالله الحمادي

وقال عبدالله الحمادي، تنفيذي تقني في الدائرة، إن العسل المنتج يشمل أنواعاً فاخرة، منها: عسل السدر العضوي، السمر، القرم، الأزهار، الغاف، إضافة إلى شمع العسل، حبوب اللقاح، وغذاء الملكات المعروف بخصائصه المقوية للمناعة.

لمياء السويدي

من جانبها، أكدت لمياء السويدي، مرشد زراعي بالدائرة، أن المشروع يدعم الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في حماية الحياة البرية وتعزيز التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن إنتاج العسل يتم في بيئة طبيعية غنية بأشجار السدر والسمر والغاف داخل محميات الشارقة.

ويعد هذا الإنجاز رافداً مهماً ضمن جهود دولة الإمارات في بناء منظومة غذاء عضوي متكاملة، ترتكز على الابتكار، وتحاكي التغيرات المناخية، ما يعزز من القيمة الصحية والاقتصادية للعسل المحلي.