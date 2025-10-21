«مديم» تعزز الوعي بأهمية الإدارة المالية للمقبلين على الزواج

في إطار التزامها المستمر بدعم الأسرة الإماراتية وتعزيز التماسك المجتمعي؛ أكدت دائرة تنمية المجتمع أن نموذج «مِديم» لأعراس النساء أسهم منذ إطلاقه في يوليو 2024 في تمكين أفراد المجتمع.

وتجسيد القيم الإماراتية لتوفير أساس متين لزواج ناجح، ودعم الاستقرار الأسري تحت مظلة استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وأعلنت الدائرة أن عدد الطلبات الموافق عليها لنموذج مديم لأعراس النساء بلغ 714 طلباً، في حين بلغ عدد الطلبات المكتملة للورش المقدمة للأزواج 1139 طلباً.

حول ذلك قالت الدكتورة منى المنصوري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة ومدير مبادرة «مديم»: «إن المبادرة تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين الأسرة الإماراتية، وتعزيز استقرارها عبر ممارسات اجتماعية أصيلة، تتناغم مع روح العصر، عبر إحياء الموروث الوطني في الأعراس.

وتهدف هذه الجلسة الحوارية إلى فتح مساحة تفاعلية للسيدات لتبادل الخبرات، ومناقشة القيم التي تقوم عليها الأسرة الإماراتية المتماسكة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتوازناً».

وأكدت أن المبادرة تواصل فعالياتها التوعوية ببرنامج «مديم» بالتعاون مع مجالس أبوظبي، ونظمت مؤخراً جلسات حوارية نسائية خاصة حول المبادرة، بمشاركة نخبة من النساء ومستفيدي مديم، والجهات الشريكة في المنطقة.

وتأتي هذه الفعاليات للتأكيد على جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية الزواج خطوة رئيسية في رحلة تكوين الأسرة، وتشجيع تبني نماذج الزواج التي تمزج بين الأصالة والحداثة، وتعزيز الوعي بأهمية الإدارة المالية، وانعكاس ذلك على الحياة الأسرية.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة الإماراتية وتقوية الروابط الاجتماعية، وتسعى إلى تمكين الأسر من خلال تطوير قدراتهم، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة شؤونهم بكفاءة، بالإضافة إلى دعمهم بالموارد الضرورية لتحسين جودة حياتهم.

تأهيل

وأشارت أن المبادرة تركز أيضاً على تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الأسر، وتسهيل مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية، فضلاً عن ربطهم بالجهات الحكومية والخاصة، للاستفادة من الخدمات المختلفة وتذليل العقبات أمامهم.

وتوفر المبادرة خدمات رئيسية مثل برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، الذي يقدمه خبراء في مركز «مديم» لإعداد الأسرة، ونموذج «مديم» لأعراس النساء، الذي يشجع على الأعراس البسيطة والأصيلة، إلى جانب تقديم مزايا لتخفيف الأعباء المالية عن حديثي الزواج، وتستهدف المبادرة بشكل أساسي الشابات المقبلات على الزواج، والمتزوجين.

بالإضافة إلى الآباء والأمهات، وتدعو دائرة تنمية المجتمع جميع أفراد هذه الفئات، للمشاركة الفاعلة في هذه الفعالية، والاستفادة من الخدمات المطروحة، التي تهدف إلى دعمهم وتعزيز استقرارهم الأسري، وتسهيل وصولهم إلى الموارد والخدمات، التي تلبي احتياجاتهم.

محاور

وتشمل مبادرة «مِديم» محورين رئيسيين، الأول برنامج تأهيل المقبلين على الزواج: والذي يقدمه خبراء مختصون في العلاقات الزوجية والأسرية من مركز مديم لإعداد الأسرة، ويهدف إلى تزويد الشباب والشابات بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على بناء حياة زوجية مستقرة ومتوازنة.

والمحور الثاني: نموذج مديم لأعراس النساء، الذي يشجع على إقامة حفلات زفاف بسيطة، تعبر عن الأصالة الإماراتية، وتقلل الأعباء المالية، انسجاماً مع قيم الاعتدال والعطاء.