5 تريليونات دولار خسائر ناتجة عن الجرائم الرقمية 2024

أكد مارون كيروز، المدير العام لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيس مركز المناطق والتجارة والجغرافيا السياسية، أن العالم يعيش اليوم مرحلة فريدة في التاريخ الإنساني، تتسم بتزايد الخلافات بين الدول الكبرى، وتراجع مستويات الثقة العالمية، في مقابل تسارع غير مسبوق في التطور التكنولوجي، ما يجعل التعاون الدولي ضرورة وليس خياراً.

وقال كيروز على هامش اجتماعات مجالس المستقبل العالمية في دبي إن العلاقات الدولية باتت أكثر تعقيداً وتشابكاً، ورغم التوترات والصراعات الجيوسياسية فإن الحاجة المتبادلة بين الدول ما زالت قائمة.

مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين مثلاً يبلغ نحو تريليون دولار سنوياً رغم احتدام المنافسة التجارية بينهما، وهو ما يعكس الترابط العميق بين الاقتصادات العالمية.

وأضاف أن المنتدى الاقتصادي العالمي يسعى إلى إيجاد مساحة للتشاور واستشراف المستقبل بين جميع القطاعات وصناع القرار حول العالم، موضحاً أن المجالس الـ 7 التي عقدت في دبي هذا العام بحثت ملفات تمتد من الجغرافيا السياسية والاقتصاد إلى الذكاء الاصطناعي والمستقبل الإنساني.

وكشف كيروز أن أحد التقارير الصادرة عن المجلس المعني بالأمن السيبراني يشير إلى أن الخسائر الناتجة عن الجرائم الرقمية بلغت نحو 5 تريليونات دولار في العام الماضي، أي ما يعادل قرابة 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعل الأمن الرقمي أحد أكبر التحديات التي تستوجب تعاوناً عالمياً عاجلاً.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل في الوقت ذاته فرصة وتحدياً، مشيراً إلى أن التطور السريع في هذا المجال يفرض على الدول صياغة سياسات جديدة لضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، وتعزيز قدراتها في مجالات الحوسبة السحابية والطاقة المتجددة وتنمية رأس المال البشري.

وأشاد كيروز بدور دولة الإمارات في قيادة التحول نحو المستقبل، وقال: «اليوم نرى استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية واستقطاب المواهب، وهو ما يجعل الإمارات نموذجاً متقدماً في المنطقة في توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار».