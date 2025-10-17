إطلاق نظام محاكاة وإنذار مبكر لتجمعات الأمطار في الشارقة

أكدت أمل الزرعوني، مهندسة نظم معلومات في دائرة الشارقة الرقمية، عن إطلاق الدائرة لـ«مدى»، وهو نظام محاكاة وإنذار مبكر لتجمعات الأمطار، فريد من نوعه، بحيث يجمع بين محاكاة الأمطار، والتوأمة الرقمي، وظهور إحصاءات على لوحة التحكم.

ويقوم هذا النظام اعتماداً على بيانات الأرصاد الجوية بتحديد كميات الأمطار، ومدة هطولها، وبناء على ذلك تظهر أماكن تجمعات مياه الأمطار في إمارة الشارقة.

إضافة إلى بيان عدد المباني المتوقع تأثرها بكميات المياه المتجمعة، ومنها مثلاً المدارس والمراكز الصحية، وغيرها من المباني والمرافق الأخرى في الشارقة .

يعتمد مشروع «مدى» على تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحليل كميات الأمطار المتوقعة، وتحديد المناطق الأكثر عرضة لخطر الفيضانات، ويتم إصدار التنبيهات المبكرة للجهات المعنية وصناع القرار، من خلال خرائط تفاعلية دقيقة.

إضافة إلى إرسال تحديثات مباشرة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، ودعم خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، بما في ذلك تصريف مياه الأمطار في الوقت المناسب، ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية دائرة الشارقة الرقمية الرامية إلى تعزيز استخدام البيانات الجغرافية في دعم اتخاذ القرار.