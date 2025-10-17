إطلاق برنامج آفاق علوم واستكشاف الفضاء لطلبة المدارس

أطلق مجلس الشباب للقيادة والابتكار، التابع لجائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، برنامجاً علمياً بعنوان «آفاق علوم واستكشاف الفضاء»، يستهدف طلبة المدارس، ويستمر على مدار شهر كامل.

وقالت أمينة إبراهيم الدبوس، المدير التنفيذي للجائزة، إن البرنامج جاء بمناسبة افتتاح الدورة السابعة عشرة للمجلس، بهدف تعزيز وعي الطلبة بعلوم الفضاء والكواكب، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات البحث العلمي والاستكشاف، عبر تبسيط علوم الفضاء لهم.

وذلك من منطلق إيمان الجائزة بأن الوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، يعتمد في الأساس على تعزيز مهارات العلوم والتكنولوجيا لدى الأجيال الناشئة عبر استخدام أفضل المعايير العالمية التي تركز على تنمية مهارات الطلبة وتحفزهم على الإبداع والابتكار.

وأضافت أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار رؤية المجلس التي تقوم على شعار «الشباب أمل الحاضر وكل المستقبل»، ورسالته المتمثلة في «إعداد جيل مبدع»، عبر برامج نوعية تسهم في تنمية قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم.

وقالت المدير التنفيذي للجائزة إن المجلس التابع لها منذ تأسيسه في عام 2009، يعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تشمل: بناء قدرات الطلبة من خلال ورش عمل ودورات تدريبية «حضورية وافتراضية»، وتأهيلهم عبر مبادرات للتطوع الميداني والرقمي ضمن أنشطة الجائزة، إلى جانب تحفيز المبدعين، وإبراز المواهب الشابة، وتقديم أعضاء المجلس بوصفهم نماذج قيادية للأطفال في المجتمع.

وأشارت إلى أن البرنامج فرصة مثالية لطلبة المدارس للتعرف على علوم الفضاء والكواكب، بما يعزز من فضولهم العلمي، ويفتح أمامهم آفاق الابتكار والتميز في مجالات المستقبل.

وقالت الدبوس إن المجلس تم تأسيسه بهدف بناء القدرات القيادية للمبدعين، كما عكف على تخريج العديد من الدفعات في مجالات قيادية متعددة، مشيرة إلى البرنامج التدريبي الرائد لعلوم الفضاء، المخصص للأطفال الموهوبين وقد انطلق في عام 2019.

وأوضحت أن رسالة البرنامج تتمثل في 3 محاور أساسية وهي: تعليم علوم الفضاء بطريقة تفاعلية وممتعة، تشجيع الفضول والاكتشاف، تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي، فيما يسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية وهي: فهم الكون، والتعرف على التكنولوجيا الفضائية، وتعزير التفكير العلمي عبر تطوير مهارات البحث والتحليل.