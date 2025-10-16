انطلاق الأسبوع العالمي للغذاء 21 الجاري بمشاركة 2070 شركة من 75 دولة

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وقال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لكابيتال 360، وكابيتال للفعاليات، التابعة لمجموعة أدنيك: «إن تنظيم الحدث يندرج ضمن استراتيجية مجموعة أدنيك لتطوير الفعاليات الرامية لدعم المبادرات والخطط الوطنية، منها تعزيز الاستدامة الزراعية، واستخدام أفضل الابتكارات التكنولوجية والاستثمار النوعي».

وأضاف: «تشهد النسخة الحالية من الأسبوع العالمي للغذاء معدلات نمو قياسية في كل مؤشرات الأداء، إذ ارتفعت المساحة المخصصة للعروض بنسبة 15%، لتصل إلى 33,542 متراً مربعاً مقارنة مع الدورة السابقة، كما زاد عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية بنسبة 9%، لتصل 2,070 شركة عارضة وعلامة تجارية مقارنة مع الدورة الماضية».

وأكد أن عدد الدول المشاركة ارتفع ليصل إلى 75 دولة بنسبة نمو 11 % مقارنة مع 67 دولة في الدورة الماضية مع استقطاب 18 دولة تشارك للمرة الأولى، فيما تمثل الشركات الوطنية ما نسبته 51%.

والتي تبلغ 1,055 شركة وعلامة تجارية من مجمل عدد العارضين والعلامات التجارية، لافتاً إلى أن الفعالية تشهد مشاركة 543 شركة وعلامة تجارية جديدة.

فيما قال بدر الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية: «إن الفعاليات تشمل معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف) في نسخته الرابعة، ومعرض أبوظبي للتمور، ولأول مرة سيتم إطلاق حوارات الغذاء العالمية ومنتدى الاستثمار الزراعي الأول إضافة لفعالية البروتينات البديلة، ومنتدى التكنولوجيا الزراعية.

كما سيتم خلال الأسبوع استضافة أكبر تجمع للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومنتجي العسل المتميزين في الدولة، ضمن جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، حيث نحتفي بإنجازات وقصص نجاح أكثر من 150 مزارعاً إماراتياً».

وقال الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد في ديوان الرئاسة:

«إن معرض أبوظبي للتمور الحادي عشرة يشهد مشاركة نوعية من 20 دولة منتجة ومصنعة للتمور، تتضمن 90 جناحاً، تمثل نخبة المنتجين والمصدرين والمبتكرين، في تجسيد عملي لمكانة أبوظبي منصة عالمية للتعاون، وبناء الشراكات في قطاع زراعة النخيل وصناعات التمور».