خدمات قنصلية غير مسبوقة لحاملي الإقامة الذهبية

كما تتضمن توفير خط ساخن لهذه الفئة لتقديم الدعم اللازم والإجابة على الاستفسارات عبر الرقم 0097124931133، إلى جانب الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ والأزمات أثناء وجودهم في الخارج.
وذلك من خلال مركز الاتصال في وزارة الخارجية الذي يعمل على مدار الساعة لضمان تقديم المساعدة الفورية عند الحاجة.وامتداداً لنهج دولة الإمارات الإنساني، تم توسيع نطاق خدمات الدعم والمساندة في الأزمات وحالات الطوارئ وعمليات الإجلاء التي تقدم لمواطني الدولة في الخارج، حيث تشمل حاملي الإقامة الذهبية، تعزيزاً لحمايتهم ورعايتهم في مختلف الظروف.
كما تتضمن الخدمات تنظيم إجراءات نقل جثمان حامل الإقامة الذهبية في حال وفاته خارج الدولة، بالتنسيق مع الجهات الصحية والرسمية المعنية، بهدف تسهيل وتسريع المعاملات وتقديم الدعم اللازم وتخفيف الأعباء عن ذوي المتوفى.
كما يجسد التكامل بين الجهات الحكومية نحو تطوير خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز كفاءة الأداء الحكومي وترسخ ريادة الإمارات كبيئة جاذبة تستقطب الكفاءات والمستثمرين والمبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، وتمكينهم للإسهام بفاعلية في مسيرتها نحو تحقيق النهضة والتنمية الشاملة.
تعاون استراتيجي
مشيراً إلى أن التعاون الاستراتيجي بين وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، يسهم في تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الموجهة لحاملي الإقامة الذهبية وتسهيل حياتهم وتقديم الدعم والرعاية لهم سواء داخل أو خارج دولة الإمارات، بما يعزز جهودها في جذب واستقطاب الكفاءات المتميزة كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار.
خطوة نوعية
مضيفاً أن هذه الخدمات تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المقيمين المتميزين وتوفير بيئة مستدامة وآمنة تعكس قيم دولة الإمارات في الإنسانية والعطاء والريادة.