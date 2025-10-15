1423 زيارة على المنشآت الغذائية في رأس الخيمة

أعلنت إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة عن نتائج أعمالها الرقابية والتوعوية خلال شهر سبتمبر الماضي، بتنفيذ 1423 زيارة تفتيشية ميدانية على المنشآت الغذائية وذات الصلة في الإمارة، ما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز منظومة الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأكدت بلدية رأس الخيمة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، وتوفير بيئة معيشية آمنة ومستدامة تدعم جودة الحياة في الإمارة.

حيث تحرص الإدارة على تطبيق أعلى معايير الرقابة والتفتيش لضمان سلامة الغذاء وصحة المجتمع، وتعمل باستمرار على تطوير آلياتها التفتيشية والرقابية باستخدام أحدث التقنيات.