3000 مستفيد من خدمات «بركة الدار» في أبوظبي

أكدت فاطمة عزيز، أخصائية الرعاية النفسية، ومسؤولة أندية بركة الدار في مؤسسة التنمية الأسرية، أن عدد المستفيدين الأعضاء من البرامج والمبادرات التي تقدمها أندية بركة الدار بلغ 3 آلاف عضو من كبار المواطنين والمقيمين.

ويأتي ذلك في إطار تقديم خدمات متكاملة لدعم جودة الحياة وفق أعلى المعايير، وأكدت في سياق متصل أن المؤسسة في صدد توسيع خدمات الأندية لتشمل توفير المواصلات اليومية لتسهيل الوصول للأندية، فضلاً عن التوسع التدريجي لتغطية نطاق جغرافي أوسع داخل إمارة أبوظبي وفي المناطق الخارجية.

وأوضحت عزيز أن أندیة بركة الدار الاجتماعية هي أندية مجتمعية نھاریة توفر بيئة آمنة لكبار المواطنين والمقیمین والمقبلین على مرحلة الشیخوخة، وهي منظومة مجتمعية توفر بيئة آمنة لكبار المواطنين والمقیمین والمقبلین على مرحلة الشیخوخة خلال الفترة النھاریة.

كما تقدم نظاماً شاملاً ومتكاملاً من البرامج والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية الوقائية والتأھیلیة والتمكینیة لكبار السن وأسرھم والقائمین على رعایتھم، وتعزز التضامن ونقل الخبرات بین الأجيال وتوفر فرص التطوع للاستفادة من خبرات كبار السن وفق قدراتهم والعمل على إدماجهم في المجتمع.

وأشارت أن أندية بركة الدار تهدف إلى أن تكون مراكز متكاملة مخصصة لكبار المواطنين والمقيمين والمقبلين على مرحلة التقاعد من يزيد عمرهم على 50 عاماً من السيدات والرجال، وتقدم برامج وخدمات تراعي احتياجاتهم الصحية والنفسية.