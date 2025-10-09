«الإمارات للخدمات الصحية» تنفذ مشروع أداة للكشف المبكر عن التوحد

تحتفي العديد من الجهات الاتحادية والمحلية باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق غداً، 10 أكتوبر من كل عام، وقدمت باقة من الفعاليات التي تركز على جودة الحياة والصحة النفسية، ضمن إطار عام ونهج استراتيجي يتضمن برامج ومبادرات تلامس الواقع وتستجيب لحاجات الموظفين والمجتمع.

ونظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بمستشفى الأمل للصحة النفسية، أمس في دبي، فعالية خاصة تحت شعار «مع الشباب نرتقي بجودة الحياة».

وتعمل المؤسسة، بالتعاون مع جامعة دبي، على مشروع أداة كشف مبكر عن التوحد، يعتمد آلية عمل متسلسلة تبدأ باستبانات يجيب عنها أولياء الأمور لتقييم مراحل تطور أطفالهم.

وأكد الدكتور عمار البنا، مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية، أن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية التي استضافها المستشفى شكلت منصة حوارية مميزة، حيث تضمنت جلسة بعنوان:

«العناية بالنفس في حياة الشباب.. مسارات نحو الصحة النفسية والمرونة»، نظمها مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والمؤسسة الاتحادية للشباب أتيح من خلالها الاستماع إلى آراء الشباب وتجاربهم حول أفضل السبل للحفاظ على صحتهم النفسية.

وكشف راشد غانم الشامسي، مدير إدارة التمكين في المؤسسة الاتحادية للشباب، أن المؤسسة تستعد لإطلاق دليل الصحة النفسية للشباب لتسليط الضوء على الصحة النفسية في جميع أنحاء العالم، وإذكاء الوعي بالمسائل المتعلقة بالصحة.

وقدمت آمنة الحمادي، رئيسة مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، نبذة عن المجلس وأبرز إسهاماته، لافتة إلى تشكيلهم فرقاً «سفراء» لتعزيز التواصل مع العاملين من فئة الشباب في 130 منشأة صحية تابعة للمؤسسة، وذلك بهدف سماع أفكارهم وآرائهم، لافتة إلى نتائج استبانة أظهرت أن نسبة الرضا عن برامج المجلس وصلت إلى 95 %.

وعلى هامش فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية جرى استعراض 3 مشاريع نوعية، وقال الدكتور فلاديمير إيفكوفيتش، مدير مختبر التصوير العصبي والفيزيولوجيا التكاملية في مستشفى ماساتشوستس العام – جامعة هارفارد.

ويعمل حالياً مع وكالة الإمارات للفضاء على مشاريع بحثية متقدمة في مجال الطب الفضائي والصحة النفسي، إنهم يعملون حالياً على مشروع بحثي متقدم في مجال الطب الفضائي والصحة النفسية، أطلق في بداية عام 2025 ولا يزال قيد التطوير، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

مواجهة الأزمات

وشهد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، انطلاق فعاليات ملتقى «المرونة النفسية قوة في مواجهة الأزمات»، الذي نظمه مركز جودة الحياة في شرطة دبي احتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك في نادي الضباط، تحت شعار «قوة في مواجهة الأزمات.. معاً في كل الظروف».

وقال اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد: «إن اهتمامنا بجودة حياة موظفينا وصحتهم النفسية لم يكن يوماً وليد اللحظة، بل هو نتاج رؤية استراتيجية مستدامة تهدف إلى خلق بيئة مثالية ومحفزة تنعكس إيجابياً على أداء المهام الشرطية للموظفين».

وعقب ذلك، شهد الملتقى تنفيذ 4 جلسات هدفت إلى تبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات النفسية في بيئة العمل الشرطية.

وأطلقت هيئة تنمية المجتمع تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تحت عنوان: «لنبدأ حوارنا اليوم.. كيف نحمي أطفالنا من الإدمان الرقمي؟»، وتضمنت جلسة تناولت العلاقة بين استخدام التكنولوجيا والصحة النفسية، وأساليب ضبط السلوك والحدود الآمنة في استخدام الأجهزة الذكية.

وأكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الفعالية تأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الهيئة لدعم الصحة النفسية للأسر والأطفال.