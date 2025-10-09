عجمان تسير بخطوات واثقة لبناء منظومة بنية تحتية متكاملة

تشهد إمارة عجمان طفرة نوعية في مشاريع الطرق والبنية التحتية، تعكس رؤية الإمارة الطموحة وتوجهاتها لدعم التطلعات المستقبلية والأجندة الوطنية لدولة الإمارات.

ووضعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان هذا القطاع الحيوي ضمن أولوياتها خلال الأعوام الماضية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ومواكبة التوسع العمراني، ورافداً محورياً في تحسين جودة الحياة وتعزيز جاذبية الإمارة للسكن والاستثمار.

وأوضح المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، أن عجمان تسير بخطوات واثقة نحو بناء منظومة بنية تحتية متكاملة.

حيث تواصل تنفيذ مشاريع نوعية لتوسيع وتطوير شبكة الطرق الداخلية والخارجية، بما يواكب الزيادة السكانية والمخططات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق الإسفلتية حتى نهاية النصف الأول من 2025 نحو 1175 كيلومتراً.

وأكد المرزوقي أن المشاريع لا تقتصر على تمهيد الطرق ورصفها فقط، بل تشمل حزمة متكاملة من الأعمال التطويرية، مثل إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار، تحسين الأرصفة والمرافق الخدمية، وتطبيق معايير الاستدامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

واستعرض المهندس عبدالله المرزوقي أبرز المشاريع التي تم إنجازها خلال الأعوام الماضية، ومنها تطوير شارع الاتحاد (تقاطع الصناعية)، شارع عجمان الدائري في النعيمية، وإنشاء شبكات لصرف مياه الأمطار، وتنفيذ طرق جديدة في مصفوت، المنامة، الروضة، المويهات، الحليو، ومدينة محمد بن زايد، بالإضافة إلى تنفيذ جسور مشاة على شارع الشيخ عمار بن حميد.

وأشار إلى أن المشاريع تتابع وفق برامج زمنية معتمدة، مع توقع إنجاز الجزء الأكبر منها خلال الربع الرابع من 2025، واستكمال باقي المشاريع خلال النصف الأول من 2026، مع تحديد الأولويات بناءً على دراسات مرورية وميدانية تأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية ونسب النمو.

وأوضح أن مشاريع الصيانة تهدف إلى تحسين الحركة المرورية وتقليل الازدحام، وتشمل توسعة الطرق، إنشاء الجسور والأنفاق، وتنفيذ صيانة شاملة على مدار العام، مشيراً إلى اعتماد خطة سنوية متكاملة لأعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية لضمان كفاءة الطرق واستدامتها.

ولفت إلى أن إجمالي أطوال الطرق الإسفلتية الداخلية الجديدة خلال الثلاث سنوات الماضية بلغ 162 كيلومتراً، وشملت مشاريع تطوير طرق في مناطق متعددة بطول يتراوح بين 2 إلى 31 كيلومتراً، إلى جانب أعمال صيانة وتحسين الطرق في المنطقة الصناعية وشعبية الحميدية.

وأكد حرص الدائرة على تركيب أنظمة إنارة حديثة في مختلف مناطق الإمارة لتعزيز السلامة، وشملت أعمال الإنارة الأخيرة مناطق الرقايب، الياسمين، الحليو، مصفوت، والمنامة، مع خطط لإنارة إضافية في المناطق الصناعية خلال 2025.