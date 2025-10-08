محمد بن زايد: الكوادر الوطنية ثروة الوطن ورهانه في مسيرته نحو المستقبل

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في مجلس قصر البحر في أبوظبي، البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للسرطان، بمناسبة حصوله على لقبي «بروفيسور زائر» من كلية الطب في جامعة هارفارد العريقة، و«عالم زائر» من معهد دانا فاربر في أمريكا، بوصفه أول طبيب إماراتي ينال هذا التقدير الأكاديمي.

وهنأ سموه البروفيسور الشامسي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية لخدمة وطنه والبشرية، مؤكداً سموه أن رفد الوطن بالكفاءات الوطنية النوعية المتميزة يأتي على قائمة أولويات رؤية الدولة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدداً من المشاركين في «المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025»، والذي تستضيفه الدولة من 9 إلى 15 الجاري. وتمنى سموه للمؤتمر التوفيق في وضع آليات فاعلة للحفاظ على الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الوعي بالبيئة والتحديات التي تواجهها على المستوى العالمي.

واستقبل صاحب السمو رئيس الدولة وفد جامعة ماكغيل الكندية. ورحب سموه بالوفد مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية في الإمارات ونظيراتها الدولية للإسهام في تحقيق رؤية الإمارات في الاستثمار بالكوادر الوطنية كونهم ثروة الوطن الحقيقية ورهانه في مسيرته نحو المستقبل.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، على تصميم ومخطط مشروع استاد نادي الجزيرة الجديد، الذي يقع في مدينة زايد، ويتسع لـ 24 ألف متفرج وقابل للتوسعة إلى 30 ألفاً. ويبدأ تنفيذ المشروع بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، عام 2026 على أن ينجز خلال 3 سنوات.

