رئيس الدولة يستقبل عدداً من المشاركين في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم في مجلس قصر البحر في أبوظبي عدداً من المشاركين في "المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025" التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 9 إلى 15 من شهر أكتوبر 2025.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بضيوف "المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة".. ترافقهم سعادة رزان خليفة المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الطبيعة..وتمنى سموه للمؤتمر التوفيق في وضع آليات فاعلة للحفاظ على الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الوعي بالبيئة والتحديات التي تواجهها على المستوى العالمي.

من جانبهم أعرب الضيوف عن شكرهم لصاحب السمو رئيس الدولة، وتقديرهم لنهج دولة الإمارات في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة ودعم العمل الجماعي الدولي في هذا المجال..وضم الوفد الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية، وممثلي عدد من المؤسسات المشاركة في المؤتمر.

حضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.