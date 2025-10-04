بلدية عجمان تنظم جلسة «الإعلام والمجتمع.. أثر يتحدث»

أكد المشاركون في الجلسة التاسعة من مجالس المجتمع، التي نظمتها دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، تحت عنوان «الإعلام والمجتمع.. أثر يتحدث»، أن وسائل الإعلام تؤدي دوراً محورياً في إبراز المشاريع الوطنية والمبادرات المجتمعية، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، وشدد الحضور على أن الإعلام أصبح اليوم أكثر من مجرد أداة لنقل الخبر، فهو منصة إيجابية، تتيح تبادل الآراء، ومناقشة التحديات والفرص، كما يسهم في بناء جسور الثقة بين المؤسسات والمواطنين والمقيمين في الإمارة.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية، على الدور الحيوي لوسائل الإعلام في تعزيز السمعة الإيجابية للدائرة والإمارة، وإبراز الإنجازات والمشاريع التي تقدمها لخدمة المجتمع.

مشدداً على أن الإعلام هو الشريك الحقيقي في إيصال الرسالة الحكومية للمجتمع، وتعزيز جسور الثقة بين المؤسسة والجمهور، ونؤمن بأهمية الإعلام التفاعلي، كأداة تأثير فاعلة في بناء الوعي.

كما أكد محمد الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، على الدور المحوري للإعلام في تعزيز الموروث الوطني، والمحافظة على الإرث الثقافي والاجتماعي للإمارة. وأوضح إبراهيم الشحي مدير إدارة الاتصال والمجتمع، أن الإعلام هو شريك رئيس في مسيرة نجاح الدائرة، ويؤدي دوراً محورياً في قطاعات التطوير والتنمية المستدامة التي تشهدها إمارة عجمان.