«خلوة الجاهزية» تناقش النماذج الحكومية الرقمية المستقبلية

نظمت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي النسخة الثالثة من خلوة الجاهزية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، بمشاركة نحو 1000 قيادي ومسؤول حكومي في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي أهم الشركات الوطنية والعالمية، لمناقشة أبرز التطورات والنماذج الرقمية الحكومية المستقبلية، وحلول تعزيز التكامل الرقمي في خدمة المجتمع، وسبل تعزيز الجاهزية الحكومية في العصر الرقمي الجديد.

وشهدت الخلوة إطلاق النسخة الثانية لتقرير حالة التحول الرقمي الحكومي في الإمارات، الذي تناول منجزات التحـول الرقمـي فـي الوزارات والجهـات الحكوميــة الاتحاديــة والقطاعــات الحيويــة، بما فيها الاقتصــاد.

والخدمــات الماليــة، والمــوارد البشــرية، والصحــة، والتعليــم، والمجتمــع، والثقافــة والشــباب، وخدمــات الجنســية والإقامــة والشــؤون الخارجيــة، والأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللّوجستية، والبيئة. كما تم خلال فعاليات الخلوة إطلاق برنامج قيادات التحول الرقمي من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وشهدت توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الرقمي عبر القطاعات.

وعقد اجتماع رفيع المستوى للقيادات الرقمية في دولة الإمارات. وهدفت خلوة الجاهزية الرقمية إلى تعزيز التكامل والتعاون الرقمي بين الجهات الاتحادية والمحلية، والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا، واستعراض الحلول الرقمية الحكومية الرائدة في دولة الإمارات.

وبحث التوجهات الرقمية العالمية المستقبلية، والنماذج الرقمية الناشئة وتكنولوجيا المستقبل المستدامة، واستشراف وتصميم مفاهيم جديدة للعمل الرقمي الحكومي ذي الأثر الإيجابي على المجتمع.

لقاء سنوي

ونظمت الخلوة بشراكة استراتيجية مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وبالتعاون مع شركة e& شريك التحول الحكومي، وشركة «بريسايت» شريك التحول الرقمي.

وبدعم من «مايكروسوفت» و«سيرفيس ناو» شريكي تكنولوجيا الحكومات، في منصة تجمع القيادات الحكومية لتبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات. وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي.

وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أن خلوة الجاهزية الرقمية تمثل لقاء استثنائياً يجمع الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة التحول الرقمي، والشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص، ونخبة العقول والخبرات الحكومية من مختلف إمارات الدولة، وتمثل جهداً وطنياً تكاملياً هادفاً لتعزيز الجاهزية الرقمية الحكومية ومنظومة العمل الحكومي.

من جهته، أكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن خلوة الجاهزية الرقمية 2025 تشكل منصة لتسريع وتيرة التحول نحو حكومة رقمية مرنة، مترابطة، تتمحور حول الإنسان وتستند إلى الابتكار.

مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، تواصل قيادة هذا التحول بمنهجية واضحة ونتائج ملموسة تعكس جاهزية دولة الإمارات الرقمية.

وقال ماجد المسمار: إنه تم ربط جميع الجهات الاتحادية بالشبكة الاتحادية (FEDNet)، وتفعيل أكثر من 1500 تكامل رقمي حكومي عبر الرابط الحكومي للخدمات، ما أتاح تنفيذ أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية حتى الآن، كما أسهمت الهوية الرقمية الوطنية في تخطي عدد المستخدمين 11 مليوناً.

وإصدار 20 مليون وثيقة رقمية ومشاركة 12 مليون مستند إلكتروني رسمي، بينما قدّم المساعد الحكومي الذكي في عام واحد إجابات على أكثر من 500 ألف استفسار بدقة فاقت 99.7%، وبأسلوب بشري يعكس فهماً حقيقياً لاحتياجات المتعامل.

تبادل الخبرات

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن خلوة الجاهزية الرقمية تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات الوطنية في هذا المجال.

ولفت إلى أن رحلة التحول الرقمي في الهيئة أسهمت في سرعة إنجاز العمليات والخدمات ورفع مستوى الإنتاجية والأداء بما يوائم تطلعات القيادة الحكيمة والتوجهات الحكومية.

مشيراً إلى أن الهيئة تنجز أكثر من 7 ملايين معاملة يومياً، بما يعادل أكثر من 200 مليون معاملة شهرياً بحسب إحصائيات أبريل 2025، ومن بين المعاملات نحو 5 ملايين معاملة يومياً تتم من خلال الربط الإلكتروني مع أكثر من 292 جهة حكومية وخاصة.

ثغرات أمنية

وأكد الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الأمن السيبراني يشكل دعامة رئيسية لمسيرة التحول الرقمي المستدام، وتحقيق الجاهزية الرقمية عبر ضمان استمرارية وكفاءة الخدمات الرقمية في ظل بيئة تشهد تحديات متسارعة وتحولات متنامية، موضحاً أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها رائدة عالمياً في ترسيخ بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة.

وكشف الكويتي عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة تهدف إلى كشف الثغرات الأمنية في الأنظمة الرقمية في جميع المؤسسات بشكل استباقي من خلال التنبؤ بها، مؤكداً أن هذه المبادرة تشمل أيضاً الجهات التي تسجل نسب امتثال مرتفعة لمعايير الأمن السيبراني. وأوضح أن المبادرة تعتمد على مبدأ الاستباقية، وتعنى برصد ما يعرف بـ«ثغرات اليوم الصفري – Zero Day».

والتي قد لا تكتشف رغم الامتثال الكامل، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم أمن الأصول الرقمية للدولة وضمان تحصينها من أي اختراق محتمل، من خلال شراكات فاعلة مع عدد من الجهات الوطنية المتخصصة في المجال الأمن السيبراني.

رؤية شاملة

في سياق متصل، أكَّد مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»، أن خلوة الجاهزية الرقمية تتجاوز مفهومَ توفُّر التقنيات لتجسِّدَ رؤية شاملة تقوم على تشريعات مَرِنَة، وشراكات ذكية، ومواهب مدرَّبة، وهو ما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً للتحول الذكي.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند إنتربرايز»: إن تجربة الإمارات أثبتت قدرة المؤسسات المحلية على تحقيق الريادة العالمية في التحول الرقمي؛ بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة والاستثمار في الشراكات والمواهب، مشددا على أن التكاملَ بين الحكومات والمؤسسات ضرورة لبناء بنى تحتية ذكية قادرة على مجاراة تسارع الذكاء الاصطناعي.

ركيزة أساسية

من جهته، قال الدكتور خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: إن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الهيئة حققت تقدماً كبيراً في رقمنة أنظمتها وخدماتها منذ تأسيسها، حتى أصبحت اليوم جهة حكومية حديثة تعتمد بالكامل على منظومة إلكترونية متكاملة بنسبة 100%.

وأشار إلى أن الربط الإلكتروني مع جهات حيوية مثل الهيئات الجمركية، والمصرف المركزي، وهيئة الهوية والجنسية كان له دور محوري في تسهيل إجراءات المعاملات الضريبية.

وأضاف: منذ تطبيق النظام الضريبي، أنشأنا ربطاً مباشراً مع الجمارك، مما سهّل كثيراً عمليات دخول وخروج البضائع، كما قمنا بالربط مع المصرف المركزي لتيسير عمليات سداد الضرائب من قبل الشركات.

حيث يتم تخصيص رقم IBAN لكل مكلف يتيح له تحويل الدفعات الضريبية آلياً، وفيما يتعلق بخدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد البستاني أن دولة الإمارات تقدم أحد أفضل الأنظمة عالمياً في هذا المجال.

موضحاً أن النظام يتيح ربطاً إلكترونياً فورياً ببيانات الزوار منذ دخولهم الدولة وحتى مغادرتهم، ما يمكّنهم من استرداد الضريبة في غضون دقائق دون الحاجة لأي إجراءات ورقية أو تقليدية.

واستعرض الدكتور البستاني مبادرة «مسكن المواطن»، التي جاءت استجابةً لملاحظات المواطنين حول الإجراءات الضريبية المتعلقة ببناء المسكن الأول.

ذكاء اصطناعي

من جهته، قال توماس برامودهام الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت» شريك التحول الرقمي لخلوة الجاهزية الرقمية: إن الخلوة تمثل دعوة مفتوحة للعمل، ومنصة تجمع بين مهندسي مستقبلنا الرقمي لتوحيد الرؤية نحو هدف مشترك يتمثل في بناء حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقود العالم في الابتكار والكفاءة والخدمات التي تتمحور حول المواطن.

واستشرفت خلوة الجاهزية الرقمية في نسختها الثالثة المستقبل الرقمي، والأدوات والحلول الكفيلة بتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمتطلبات العصر التكنولوجي الجديد، في جلسات حوارية وتفاعلية وورش عمل شارك بها عدد من المسؤولين الحكوميين والقيادات الرقمية وقادة القطاع الخاص وخبراء عالميون.

وشارك مسؤولون في حكومة دولة الإمارات قصص نجاح ريادية في تسريع التحول الرقمي، في جلسة بعنوان «القيادة الرقمية: تجارب حكومية رائدة»، تحدث فيها المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وخليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، وخالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب.

وناقشت جلسة حوارية رئيسية بعنوان «الحكومات الرقمية: الإنسان أولاً»، تجارب التحول الرقمي الحكومي المرتكز على المتعامل، تحدث فيها كل من الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ووسام لوتاه، مدير عام الحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، ومطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الرقمية.

ومحمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، أن خلوة الجاهزية الرقمية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل الرقمي، وصناعة مستقبل حكومي أكثر ذكاءً ومرونة.

مشيراً إلى أن مشاركة الدائرة في الخلوة تمثّل ترجمة فعلية لرؤية تستهدف الانتقال من الطرق المتفرّقة إلى المسار الواحد عبر استراتيجية رقمية تنبض بروح الإمارة وقيَمها، وتخدم الإنسان أولاً. وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي:

«نعمل على ترسيخ المرونة المؤسسية الشاملة، حيث تتحوّل المبادرات إلى منظومات، وتصبح الغاية هي البوصلة، وذلك عبر إرساء بنية تحتية ذكية تتكامل بسلاسة مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية والخاصة، بما يسهّل رحلة المتعامل؛ فهو الحكم في نهاية الأمر. كما نؤمن بأن التحوّل الحقيقي توجّهه قيادة تستشرف وتُحدث فرقاً في مجتمع لا يُقاس إلا بما يُنجز وما يُحدث من أثر.

نسعى لأن نرسّخ الذكاء والتفكير الاستباقي في العمل الحكومي، وأن نحوّل طموحاتنا الرقمية إلى أثر ملموس يشعر به كل فرد في الدولة. وهذه ليست رحلة نخوضها وحدنا، بل فرصة لنتعلّم من بعضنا، ونتكامل لنرسم معاً ملامح مستقبل رقمي رائد يُحتذى عالمياً».

منصة استراتيجية

بدوره، قال وسام لوتاه: «تشكل خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات، منصة استراتيجية لدعم جهودنا واستراتيجياتنا الوطنية في بناء حكومة المستقبل، التي تبتكر وتعمل من أجل الإنسان، وتستثمر في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وتمكين المنظومة الحكومية بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية والإنتاجية».

وأضاف: «في الفضاء الرقمي المتسارع، بات الذكاء الاصطناعي ليس خياراً ثانوياً، بل أداة رئيسية لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمعات المستقبل.

ولذلك نسعى في دائرة التمكين الحكومي التي تتولى تنفيذ «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 – 2027» لأن نكون أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بحلول عام 2027»، فالاستراتيجية تعد مساراً واضحاً ومتكاملاً نحو نموذج عالمي من الحكومة الرقمية المدعومة بالحوسبة السحابية السيادية والبنية التحتية المتطورة».

من جهته، قال مطر الحميري: «لقد كرست خلوة الجاهزية الرقمية خلال السنوات الأخيرة من مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات مكانتها محطة سنوية مهمة تسهم في إحداث نقلات نوعية تستفيد من التجارب المتبادلة سواء على مستوى الحكومات المحلية أو على المستوى الاتحادي.

هذه الخلوة تتناغم بشكل جوهري مع قناعاتنا في دبي الرقمية بأن العمل المشترك هو أحد أهم أسرار النجاح في عصر التحولات الرقمية المتسارعة والتقنيات المتقدمة ولا سيما في ظل ما نراه اليوم من انتشار سريع للذكاء الاصطناعي والتقنيات الافتراضية وإنترنت الأشياء وغيرها».

توجهات رقمية

وشارك المؤلف ومستشرف المستقبل بريت كينغ في جلسة بعنوان: «كيف سيعيد الابتكار الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي تشكيل الحكومات؟»، رؤاه لمستقبل الحكومات في ظل ثورة تكنولوجية غير مسبوقة يقودها الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

وتطرق إلى منظومة التحديات والفرص التي سيحملها التحول الرقمي للحكومات والمجتمعات، والحلول المبتكرة الكفيلة بتوظيف مخرجات هذه المرحلة في إعادة تصميم العمل الحكومي وتعزيز جاهزيته الرقمية والتكنولوجية.

واستعرض توماس برامودهام الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»، رؤيته لدور البيانات في إحداث نقلات نوعية في الخدمات الحكومية، ضمن جلسة بعنوان «مستقبل الخدمات والعمليات الحكومية: قوة البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة».

وشارك مديرو ورؤساء تنفيذيون لشركات رائدة في القطاع الخاص رؤاهم لأهمية الشراكات الرقمية في تعزيز العمل الحكومي، ضمن جلسة بعنوان «الشراكات الرقمية الاستراتيجية:

مسرعات التحول الحكومي»، بحثت أثر عصر الذكاء الاصطناعي، في تحويل العلاقة بين الحكومات ومقدمي التكنولوجيا من عقود توريد إلى شراكات استراتيجية عميقة تُشكل جوهر الحوكمة.

وتحدث في الجلسة نعيم يزبك مدير عام شركة مايكروسوفت الإمارات، وكيريل إيفتيموف الرئيس التنفيذي لشركة «كور 42»، وجيسيكا قسطنطينيدس رئيس الابتكار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «سيرفيس ناو».

أما شركة «بيرسايت» فنظمت ورشة عمل تناولت خلالها موضوع قيادة التغيير من خلال تعزيز التحول الرقمي في مجالات العمل الحكومي.

وبحث مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند الإمارات، في جلسة بعنوان «إعادة البناء الرقمي»، ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تحسين النظم القائمة، وإعادة بناء عملية التحول الرقمي بطريقة جذرية.

وتناول الأسباب التي تجعل الثورة الرقمية الحالية بحاجة إلى نظرة جديدة في مجالات البنى التحتية الرقمية والمنصات والخدمات في الحكومات والمؤسسات.

واستعرض خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند إنتربرايز» مواضيع تعزيز التحول الرقمي، وإعادة تصور البنية التحتية، عبر منظومات رقمية ذكية، آمنة وقابلة للتوسع، وتناول تطبيقات عملية للحكومات مثل منصات البيانات الموحدة، والبنية التحتية القائمة على الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي.

واختتمت خلوة الجاهزية الرقمية بجلسة حوارية رئيسية، بعنوان «الطيران والفنادق والمصارف مصدر إلهام للحكومات: ماذا بعد؟»، تحدث فيها عادل الرضا نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وتوماس ماير الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا.

واستعرض المتحدثون التطورات التي شهدتها الخدمات بعد وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013، معياراً جريئاً للعمل الحكومي، حين قال سموه: «أريد حكومةً تُرحّب بالضيوف كالفنادق، وتعمل على مدار الساعة كشركات الطيران».

وتناول المتحدثون تجارب شركاتهم في الحفاظ على استدامة التطوير في الخدمات في قطاعي الطيران والضيافة والمصارف، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا في تصميم تجربة المتعاملين، والتخصيص الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والخدمة على مدار الساعة، واستعرضوا تجاربهم الناجحة في تقديم خدمات استثنائية، ودور الرقمنة في تطوير خدمات محورها المتعامل وهدفها تسهيل حصوله على الخدمة والارتقاء بجودة حياته.

173.7 مليون معاملة رقمية أنجزتها حكومة الإمارات 2024

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي أن تسارع تطور التكنولوجيا وتعاظم أثرها بشكل غير مسبوق، أسهم في تغيير مقاييس ريادة الدول، التي لم تعد ترتكز على أساس حجم الموارد أو الثروات وحسب، بل بمستوى الابتكار، وسرعة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، والقدرة على مضاعفة أثر الحلول المبتكرة على المجتمع والاقتصاد والعالم.

ولفتت إلى أن حكومة الإمارات أنجزت 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية خلال عام 2024، فيما بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية 1419 خدمة، تجاوز عدد المستفيدين منها 57 مليون متعامل، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عنها 91%.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة رقمية طموحة خلال العقود الثلاثة الماضية، أسهمت في تعزيز ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، إذ حلت الدولة في المركز الرابع عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، وحققت المركز الحادي عشر عالمياً في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، ومؤشر التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.