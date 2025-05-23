إعلان الفائزين في النسخة الثانية من الأولمبياد الخليجي للروبوت

استضافت دولة الإمارات النسخة الثانية من الأولمبياد الخليجي للروبوت، والذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج، تحت شعار «الصناعة والابتكار لتنمية المجتمعات المستدامة».

وأعلن الأولمبياد عن الفائزين في النسخة الثانية، إذ فاز طلبة سلطنة عمان بالميدالية الذهبية، في جائزة أبطال حلبة الروبوت، وحظي طلبة دولة قطر بالميدالية الفضية، فيما توج طلبة الإمارات بالميدالية البرونزية.

وفاز بالميدالية الذهبية في جائزة التصميم الهندسي، طلبة مملكة البحرين، وحصد الميدالية الفضية طلبة سلطنة عمان، وحظي بالميدالية البرونزية طلبة دولة قطر.

وفي جائزة الابتكار – المشاريع العلمية، فاز طلبة مملكة البحرين بالميدالية الذهبية، فيما فاز بالميدالية الفضية الطلبة من دولة قطر، وبالميدالية البرونزية طلبة الإمارات، ومنحت لجنة التحكيم واللجنة العلمية، شهادة أصالة الفكرة عن الابتكار العلمي، لطلبة المملكة العربية السعودية.

وفي جائزة الأثر المجتمعي، توج طلبة سلطنة عمان بالميدالية الذهبية، فيما حصد طلبة مملكة البحرين الميدالية الفضية، وفاز طلبة الإمارات بالميدالية البرونزية.

وقال المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم، إن مثل هذه المسابقات والمبادرات، من شأنها أن تمهد الطريق لإعداد الأجيال المقبلة لمتطلبات المستقبل، وتمكينهم لتعزيز تنافسيتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي.

لافتاً إلى حرص وزارة التربية والتعليم على إشراك الطلبة في كافة المنافسات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، إلى جانب تنظيم وإطلاق مبادرات في هذا المجال.

وأكدت عائشة آل ناصر، المنسق العام لأولمبياد الروبوت الخليجي، أن دولة الإمارات تفخر باستضافة النسخة الثانية من هذه البطولة، التي تمثل منصة إبداعية رائدة، لتمكين طلاب الخليج في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوت والتأثير المجتمعي.

وعن آلية اختيار الفريق الوطني للإمارات، أوضحت آل ناصر أن وزارة التربية والتعليم تنظم سنوياً البطولة الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تضم مجالات عدة، منها الروبوت والبرمجة والمصادر المفتوحة.

ويتأهل الفائزون بالمراكز الأولى إلى تدريبات مكثفة، لتمثيل الدولة خليجياً ودولياً. وأكدت أن المشاريع التي يشارك بها الطلبة في الأولمبياد، تنطلق من جهود المدارس، بإشراف مدربين متخصصين، وتخضع لتصفيات على مستوى المدارس، ثم المناطق التعليمية، وصولاً إلى بطولة الدولة.

وقالت: «نحن نركّز على دعم المراكز الأولى بثقل تدريبي، لتجهيزهم للتمثيل الخارجي، ونعتز بأن الطلبة يحرصون على تمثيل الدولة، لا مدارسهم فقط».

وعبّر صلاح الحوسني، رئيس جمعية المعلمين، عن سعادته لوجود الجمعية في هذا المحفل العلمي الابتكاري والإبداعي، الذي يجمع نخبة من الطلبة المبدعين، تحت إشراف معلمين متميزين، كان لهم بالغ الأثر في وصول هذه الفعالية إلى هذا المستوى الرفيع من الحماس والتفاعل.