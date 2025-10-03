30 أكتوبر موعداً نهائياً للمشاركة بجائزة التميز الاجتماعي في رأس الخيمة

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة التميز الاجتماعي برأس الخيمة عن تحديد يوم 30 أكتوبر الجاري، كونه آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة في دورتها الخامسة، التي تقام تحت شعار «التميز في عام المجتمع»، برعاية جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار جهودها لتكريم المبادرات المجتمعية المتميزة، وتعزيز روح العطاء والمسؤولية المجتمعية في الإمارة.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن إطلاق الدورة الجديدة يأتي انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم الممارسات الإيجابية، وترسيخ قيم التكافل والتلاحم الوطني، مشيراً إلى أن الجائزة باتت منصة وطنية رائدة للاحتفاء بالإنجازات المجتمعية، وتسليط الضوء على النماذج الملهمة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الجائزة في دورتها الحالية شهدت استحداث فئة جديدة، تعنى بالمبادرات المتميزة في التحول الرقمي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات الاجتماعية، في خطوة تعكس مواكبة المتغيرات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع.

روح المشاركة

وأوضح أن عملية التحكيم ستتم على مرحلتين، الأولى تتضمن تقييم الملفات المشاركة، فيما تشمل المرحلة الثانية إجراء مقابلات مع المرشحين النهائيين، لاختيار أفضل ثلاثة ملفات في كل فئة خلال شهر نوفمبر المقبل.

لافتاً إلى أن الدورة الخامسة تأتي في سياق مميز، يتزامن مع إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع في دولة الإمارات، وهو ما يمنح الجائزة بعداً إضافياً، يعزز رسالتها في ترسيخ روح المشاركة المجتمعية قيمة راسخة في نهج الدولة.

وأضاف: «تتضمن الدورة الخامسة للجائزة 11 فئة رئيسية، و5 فئات فرعية، تغطي مختلف جوانب العمل الاجتماعي».