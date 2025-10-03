«طرق دبي» تشغل حافلة كهربائية على خط F13 بمنطقة البزنس باي

أكد مروان الزرعوني، مدير إدارة الحافلات في مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال مشاركته في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، أن خطة التحول نحو الحافلات الصديقة للبيئة انطلقت منذ أكثر من عشر سنوات عبر سلسلة من التجارب مع مصنعين عالميين للحافلات الكهربائية والهيدروجينية. وأضاف أن الهيئة صممت مواصفات خاصة تتناسب مع طبيعة دبي وظروف التشغيل، سواء من حيث الحجم أو السعر أو الخطوط التشغيلية.

وأوضح أن الهيئة أرست عقداً لشراء 40 حافلة كهربائية، حيث تسلمت الشهر الماضي أول حافلة للتجربة العملية في الإمارة، يجري اختبارها حالياً على خط F13 بمنطقة البزنس باي من قبل المتعاملين، تمهيداً لتسلم الدفعة المتبقية البالغة 39 حافلة.

وأشار إلى أن عملية التسلم الكاملة للحافلات ستتم بين مارس وأبريل من العام المقبل، لتبدأ أولى الرحلات عبر أربعة مواقع رئيسية تشمل: الجافلية، دبي مول، البزنس باي، ومنطقة الغبيبة.

وأضاف أن الأسطول الحالي يتألف من 1400 حافلة، ومع التوسع المخطط حتى عام 2050 سيزداد العدد مع التركيز على أن تكون جميع الحافلات صديقة للبيئة.